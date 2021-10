ოკუპირებულ ცხინვალში დაკავებული სამი მოქალაქე გაათავისუფლეს  

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა (სუს-ი) „სამოქალაქო საქართველოს“ დღეს დაუდასტურა, რომ ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს სამი მოქალაქე 6 ოქტომბერს გაათავისუფლეს.

სუს-მა 5 ოქტომბერს განაცხადა, რომ სამი მოქალაქე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთის მიმდებარედ დააკავეს.

ცხინვალის რეგიონის უშიშროების სამსახურმა 5 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ოთხმა პირმა „უკანონოდ“ გადაკვეთა გამყოფი ხაზი. ამავე ცნობით, ისინი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს გადაეყარნენ, რის შემდეგაც თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე დაბრუნებას შეეცადნენ; ერთ-ერთმა მათგანმა ეს მოახერხა, დანარჩენები კი დააკავეს.

ცხინვალის უშიშროების სამსახურის თქმით, ერთ-ერთი დაკავებული გაქცევის მცდელობის დროს 10-12 მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა და დაზიანებები მიიღო.

