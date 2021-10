Трое граждан Грузии, задержанных оккупированным Цхинвали, освобождены

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) подтвердила сегодня «Civil Georgia», что 6 октября были освобождены трое граждан Грузии, незаконно задержанных оккупационными силами в Цхинвальском регионе.

5 октября СГБ сообщила, что трое граждан были задержаны на оккупированной территории, недалеко от села Эргнети Горийского муниципалитета.

«Комитет госбезопасности» Цхинвальского региона заявил 5 октября, что четыре человека «незаконно» пересекли разделительную линию. Согласно тому же сообщению, они столкнулись с представителями оккупационных сил, после чего попытались вернуться на территорию, контролируемую Тбилиси; Одному из них это удалось, остальные были задержаны.

По данным «КГБ» Цхинвали, один из задержанных упал с высоты 10-12 метров при попытке к бегству и получил телесные повреждения.

