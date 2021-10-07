Автомобиль грузинской полиции патрулирует у линию оккупации, фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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Трое граждан Грузии, задержанных оккупированным Цхинвали, освобождены

07/10/2021 - 16:55
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Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) подтвердила сегодня «Civil Georgia», что 6 октября были освобождены трое граждан Грузии, незаконно задержанных оккупационными силами в Цхинвальском регионе.

5 октября СГБ сообщила, что трое граждан были задержаны на оккупированной территории, недалеко от села Эргнети Горийского муниципалитета.

«Комитет госбезопасности» Цхинвальского региона заявил 5 октября, что четыре человека «незаконно» пересекли разделительную линию. Согласно тому же сообщению, они столкнулись с представителями оккупационных сил, после чего попытались вернуться на территорию, контролируемую Тбилиси; Одному из них это удалось, остальные были задержаны.

По данным «КГБ» Цхинвали, один из задержанных упал с высоты 10-12 метров при попытке к бегству и получил телесные повреждения.

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07/10/2021 - 16:55
10 Less than a minute

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