ცესკო-მ საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრები განსაზღვრა

საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 8 აგვისტოს ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრები განსაზღვრა.

ცესკოს ცნობით, მოახლოებული არჩევნებისთვის 50 საარჩევნო სუბიექტი დარეგისტრირდა. ცესკომ 9 ივლისს რიგითი ნომრები უკვე მიანიჭა იმ პოლიტიკურ გაერთიანებებს, რომლებიც წინა საპარლამენტო არჩევნების შედეგების მიხედვით, სახელმწიფო დაფინანსებას იღებენ ან პროპორციული წესით ჩატარებულ არჩევნებში ხმების 0.75% ან მეტი მიიღეს.

წილისყრის შედეგად, 2 ოქტომბრის არჩევნებზე საარჩევნო სუბიექტები შემდეგი საარჩევნო ნომრებით ისარგებლებენ:

N1 – მესამე ძალა [სტრატეგია აღმაშენებელი];

N2 – ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის;

N3 – ნინო ბურჯანაძე – ერთიანი საქართველო დემოკრატიული მოძრაობა;

N4 – მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის;

N5 – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

N6 – ევროპელი დემოკრატები;

N7 – ალეკო ელისაშვილი – მოქალაქეები;

N8 – დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი – საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი;

N9 – ლელო;

N10 – შალვა ნათელაშვილი – საქართველოს ლეიბორისტული პარტია;

N11 – რესპუბლიკელები;

N12 – კანონი და სამართალი;

N13 – საქართველო;

N14 – გოგი წულაია ახალი ქრისტიან-დემოკრატები;

N15 – მამული;

N16 – მწვანე დედამიწა;

N17 – რეფორმერი;

N18 – ჯონდი ბაღათურია – ქართული დასი;

N19 – ევროპელი სოციალისტები;

N20 – გიორგი ლაღიძე – მომავალი საქართველო;

N21 – პროგრესი და თავისუფლება;

N22 – საქართველოს განვითარების პარტია;

N23 – ჩვენი გაერთიანებული საქართველო;

N24 – საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია;

N25 – გახარია – საქართველოსთვის;

N26 – თავისუფალი არჩევანი – ახალი ალტერნატივა;

N27 – თეთრები;

N28 – ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია (ედპ);

N29 – მამუკა ტუსკაძე – სოციალური სამართლიანობისათვის;

N30 – მშრომელთა სოციალისტური პარტია;

N31 – ერი;

N32 – ელენე ხოშტარია – დროა;

N33 – ეკა ბესელია – სამართლიანობისთვის;

N34 – მემარცხენე ალიანსი;

N35 – დავით ჭიჭინაძე – ტრიბუნა;

N36 – გირჩი;

N37 – თავისუფალი საქართველო (ზაზა ხატიაშვილი, კახა კუკავა, გრიგოლ ჯოჯუა);

N38 – თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის;

N39 – თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა;

N40 – სახე +;

N41 – ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო;

N42 – დემოკრატთა ალიანსი;

N43 – მესამე გზა;

N44 – სახალხო პარტია;

N45 – ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე: გირჩი – მეტი თავისუფლება;

N46 – საქართველოს ევროატლანტიკური გზა;

N47 – თავისუფალი დემოკრატები;

N48 – ანა დოლიძე – ხალხისთვის;

N49 – რეფორმატორები;

N50 – გაჩეჩილაძე – მწვანეთა პარტია

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)