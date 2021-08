ЦИК Грузии определила порядковые номера избирательных субъектов к местным выборам

Центральная избирательная комиссия Грузии 8 августа определила порядковые номера избирательных субъектов к выборам в органы местного самоуправления, которые назначены на 2 октября этого года.

По данным ЦИК, для предстоящих выборов зарегистрировано 50 избирательных субъектов. 9 июля ЦИК уже присвоила порядковые номера тем политическим объединениям, которые по результатам предыдущих парламентских выборов получили государственное финансирование или набрали 0,75% и более голосов на пропорциональных выборах.

В результате жеребьевки на выборах 2 октября избирательные субъекты будут пользоваться следующими избирательными номерами:

N1 — Третья сила (Стратегия Агмашенебели);

N2 — Европейская Грузия — Движение за свободу;

N3 — Нино Бурджанадзе — Демократическое движение Единая Грузия;

N4 — Движение Государство ради народа;

N5 — Единое национальное движение;

N6 — Европейские демократы;

N7 — Алеко Элисашвили — Граждане;

N8 — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии;

N9 — Лело;

N10 — Шалва Нателашвили — Лейбористская партия Грузии;

N11 — Республиканцы;

N12 – Закон и справедливость;

N13 — Грузия;

N14 – Гоги Цулаия Новые христианские демократы;

N15 — Отечество;

N16 — Зеленая Земля;

N17 — Реформер;

N18 — Джонди Багатурия — Грузинская труппа;

N19 — Европейские социалисты;

N20 — Георгий Лагидзе — Будущая Грузия;

N21 — Прогресс и свобода;

N22 — Партия развития Грузии;

N23 — Наша единая Грузия;

N24 — Социал-демократическая партия Грузии;

N25 — Гахария — За Грузию;

N26 — Свободный выбор — Новая альтернатива;

N27 — Белые;

N28 — Национально-демократическая партия (НДП);

N29 — Мамука Тускадзе — За социальную справедливость;

N30 — Социалистическая партия трудящихся;

N31 – ЭРИ (Единство, сущность, надежда);

N32 — Елена Хоштария — Пора;

N33 — Эка Беселия — За справедливость;

N34 — Левый альянс;

N35 — Давид Чичинадзе — Трибуна;

N36 — Гирчи;

N37 — Свободная Грузия (Заза Хатиашвили, Каха Кукава, Григол Джоджуа);

N38 — Тамаз Мечиаури За единую Грузию;

N39 – Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа;

N40 — Сахе +;

N41 — Грузинская мечта — Демократическая Грузия;

N42 — Альянс демократов;

N43 — Третий путь;

N44 — Народная партия;

N45 — Зураб Гирчи Джапаридзе: Гирчи — больше свободы;

N46 – Евроатлантический путь Грузии;

N47 — Свободные демократы;

N48 — Ана Долидзе — За народ;

N49 — Реформаторы;

N50 — Гачечиладзе — Партия зеленых

