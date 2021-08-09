В результате жеребьевки в ЦИК Грузии определили порядковые номера избирательных субъектов к местным выборам, 8 августа, 2021 г. Фото: ЦИК Грузии
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ЦИК Грузии определила порядковые номера избирательных субъектов к местным выборам

09/08/2021 - 19:05
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Центральная избирательная комиссия Грузии 8 августа определила порядковые номера избирательных субъектов к выборам в органы местного самоуправления, которые назначены на 2 октября этого года.

По данным ЦИК, для предстоящих выборов зарегистрировано 50 избирательных субъектов. 9 июля ЦИК уже присвоила порядковые номера тем политическим объединениям, которые по результатам предыдущих парламентских выборов получили государственное финансирование или набрали 0,75% и более голосов на пропорциональных выборах.

В результате жеребьевки на выборах 2 октября избирательные субъекты будут пользоваться следующими избирательными номерами:

  • N1 — Третья сила (Стратегия Агмашенебели);
  • N2 — Европейская Грузия — Движение за свободу;
  • N3 — Нино Бурджанадзе — Демократическое движение Единая Грузия;
  • N4 — Движение Государство ради народа;
  • N5 — Единое национальное движение;
  • N6 — Европейские демократы;
  • N7 — Алеко Элисашвили — Граждане;
  • N8 — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии;
  • N9 — Лело;
  • N10 — Шалва Нателашвили — Лейбористская партия Грузии;
  • N11 — Республиканцы;
  • N12 – Закон и справедливость;
  • N13 — Грузия;
  • N14 – Гоги Цулаия Новые христианские демократы;
  • N15 — Отечество;
  • N16 — Зеленая Земля;
  • N17 — Реформер;
  • N18 — Джонди Багатурия — Грузинская труппа;
  • N19 — Европейские социалисты;
  • N20 — Георгий Лагидзе — Будущая Грузия;
  • N21 — Прогресс и свобода;
  • N22 — Партия развития Грузии;
  • N23 — Наша единая Грузия;
  • N24 — Социал-демократическая партия Грузии;
  • N25 — Гахария — За Грузию;
  • N26 — Свободный выбор — Новая альтернатива;
  • N27 — Белые;
  • N28 — Национально-демократическая партия (НДП);
  • N29 — Мамука Тускадзе — За социальную справедливость;
  • N30 — Социалистическая партия трудящихся;
  • N31 – ЭРИ (Единство, сущность, надежда);
  • N32 — Елена Хоштария — Пора;
  • N33 — Эка Беселия — За справедливость;
  • N34 — Левый альянс;
  • N35 — Давид Чичинадзе — Трибуна;
  • N36 — Гирчи;
  • N37 — Свободная Грузия (Заза Хатиашвили, Каха Кукава, Григол Джоджуа);
  • N38 — Тамаз Мечиаури За единую Грузию;
  • N39 – Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа;
  • N40 — Сахе +;
  • N41 — Грузинская мечта — Демократическая Грузия;
  • N42 — Альянс демократов;
  • N43 — Третий путь;
  • N44 — Народная партия;
  • N45 — Зураб Гирчи Джапаридзе: Гирчи — больше свободы;
  • N46 – Евроатлантический путь Грузии;
  • N47 — Свободные демократы;
  • N48 — Ана Долидзе — За народ;
  • N49 — Реформаторы;
  • N50 — Гачечиладзе — Партия зеленых

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09/08/2021 - 19:05
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