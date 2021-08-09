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ЦИК Грузии определила порядковые номера избирательных субъектов к местным выборам
Центральная избирательная комиссия Грузии 8 августа определила порядковые номера избирательных субъектов к выборам в органы местного самоуправления, которые назначены на 2 октября этого года.
По данным ЦИК, для предстоящих выборов зарегистрировано 50 избирательных субъектов. 9 июля ЦИК уже присвоила порядковые номера тем политическим объединениям, которые по результатам предыдущих парламентских выборов получили государственное финансирование или набрали 0,75% и более голосов на пропорциональных выборах.
В результате жеребьевки на выборах 2 октября избирательные субъекты будут пользоваться следующими избирательными номерами:
- N1 — Третья сила (Стратегия Агмашенебели);
- N2 — Европейская Грузия — Движение за свободу;
- N3 — Нино Бурджанадзе — Демократическое движение Единая Грузия;
- N4 — Движение Государство ради народа;
- N5 — Единое национальное движение;
- N6 — Европейские демократы;
- N7 — Алеко Элисашвили — Граждане;
- N8 — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии;
- N9 — Лело;
- N10 — Шалва Нателашвили — Лейбористская партия Грузии;
- N11 — Республиканцы;
- N12 – Закон и справедливость;
- N13 — Грузия;
- N14 – Гоги Цулаия Новые христианские демократы;
- N15 — Отечество;
- N16 — Зеленая Земля;
- N17 — Реформер;
- N18 — Джонди Багатурия — Грузинская труппа;
- N19 — Европейские социалисты;
- N20 — Георгий Лагидзе — Будущая Грузия;
- N21 — Прогресс и свобода;
- N22 — Партия развития Грузии;
- N23 — Наша единая Грузия;
- N24 — Социал-демократическая партия Грузии;
- N25 — Гахария — За Грузию;
- N26 — Свободный выбор — Новая альтернатива;
- N27 — Белые;
- N28 — Национально-демократическая партия (НДП);
- N29 — Мамука Тускадзе — За социальную справедливость;
- N30 — Социалистическая партия трудящихся;
- N31 – ЭРИ (Единство, сущность, надежда);
- N32 — Елена Хоштария — Пора;
- N33 — Эка Беселия — За справедливость;
- N34 — Левый альянс;
- N35 — Давид Чичинадзе — Трибуна;
- N36 — Гирчи;
- N37 — Свободная Грузия (Заза Хатиашвили, Каха Кукава, Григол Джоджуа);
- N38 — Тамаз Мечиаури За единую Грузию;
- N39 – Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа;
- N40 — Сахе +;
- N41 — Грузинская мечта — Демократическая Грузия;
- N42 — Альянс демократов;
- N43 — Третий путь;
- N44 — Народная партия;
- N45 — Зураб Гирчи Джапаридзе: Гирчи — больше свободы;
- N46 – Евроатлантический путь Грузии;
- N47 — Свободные демократы;
- N48 — Ана Долидзе — За народ;
- N49 — Реформаторы;
- N50 — Гачечиладзе — Партия зеленых
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