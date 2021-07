კრიტიკის მიუხედავად, პარლამენტმა უზენაეს სასამართლოში 6 მოსამართლე გაამწესა

მიუხედავად საერთაშორისო პარტნიორების გაფრთხილებისა, რომ პარლამენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნა 19 აპრილის შეთანხმების სულისკვეთებას ეწინააღმდეგება, ქართულმა ოცნებამ დღეს გამართულ რიგგარეშე პლენარულ სხომაზე უზენაესი სასამართლოს 6 მოსამართლეს დაუჭირა მხარი.

ქართულმა ოცნებამ შემდეგი ექვსი მოსამართლე დაამტკიცა – გოჩა აბუსერიძე, გიორგი გოგიაშვილი, ლევან თევზაძე, რევაზ ნადარაია, ბიძინა სტურუას და ლაშა ქოჩიაშვილი. პარლამენტმა ეკა ზარნაძის, ქეთევან მესხიშვილის და გიორგი შავლიაშვილის კანდიდატურები ჩააგდო.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ დირექტორმა, ნიკა სიმონიშვილმა „სამოქალაქო საქართველოს“ უთხრა, რომ ქართულმა ოცნებამ „სწრაფად გადაწყვიტა ეს საკითხი“, რათა „დაენიშნა მოსამართლეები, რომლებიც მისთვის იყვნენ მისაღებნი“. მისივე თქმით, „აუცილებელი იყო ფუნდამენტური რეფორმა სასამართლოსთან დაკავშირებით, რომელიც კონსენსუსზე დაფუძლებით გადაწყვეტილების მიღების წესს დაადგენდა და ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ გადაწყვეტილების მიღებას გამორიცხავდა“.

9 ივლისს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისმა (ოდირი) განაცხადა, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესმა ვერ დააკმაყოფილა საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს შორის ევროკავშირის მედიაციით 19 აპრილის შეთანხმების პირობები. თუმცა, ქართული ოცნების თავმდჯომარემ და დეპუტატმა, ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ შეთანხმებამდე საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები ვენეციის კომისიის „საკვანძო რეკომენდაციებს“ ეხმიანება.

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლების 9 კანდიდატი 17 ივნისს წარუდგინა. პარლამენტში მათი საკომიტეტო მოსმენები 6 ივლისს დაიწყო.

გაგრძელება იქნება…

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)