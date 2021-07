ჟურნალისტებზე თავდასხმის საქმეზე შსს-მ კიდევ 4 პირი დააკავა

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 10 ივლისის განაცხადა, რომ 5 ივლისს, თბილისში, ულტრამემერჯვენე და ულტრაკონსერვატიული ჯგუფების მხრიდან ჟურნალისტებზე ძალადობისა და პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის საქმეზე კიდევ 4 პირი დააკავეს.

უწყების ცნობით, დაკავებულებიდან ორმა ტელეკომპანია „ფორმულას“ ჟურნალისტებს, ერთმა ტელეკომპანია „იმედის“ ოპერატორს, ერთმა კი – „რადიო თავისუფლების“ ჟურნალისტს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და მათ პროფესიულ საქმიანობაში ხელი უკანონოდ შეუშალეს.

დაკავებულების მიმართ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 154-ე, 156-ე და 225-ე მუხლებით მიმდინარეობს, რაც ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლას, დევნასა და ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობას ან მასში მონაწილეობას გულისხმობს.

ამასთან, შსს-ს განცხადებით, კიდევ ერთ პირს, რომელიც 8 ივლისს „ტელეკომპანია პირველის“ ჟურნალისტსა და ოპერატორზე ძალადობის საქმეზე დააკავეს, ბრალი „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ოპერატორზე ძალადობისთვისაც წარუდგინეს.

5 ივლისს თბილისში განვითარებული მოვლენების დროს სულ მცირე 53 ჟურნალისტი დაშავდა. შსს-მ ჯამში 19 პირი დააკავა, მათგან 16 ჟურნალისტებზე ძალადობისა და მათთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელშეშლის ბრალდებით.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: Русский (რუსული)