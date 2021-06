ომბუდსმენი ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონს ეწვია

საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია და ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონის ახლადდანიშნული ხელმძღვანელი, ბოდბელი ეპისკოპოსი იაკობი, თითქმის ორთვიანი წინააღმდეგობის შემდეგ, 28 ივნისს თავშესაფარს ერთობლივად ეწვივნენ.

ომბუდსმენი და ეპისკოპოსი იაკობი პანსიონში ერთობლივ ვიზიტზე 17 ივნისს, თავშესაფრის ხელმძღვანელის პოსტზე ეპისკოპოს სპირიდონის შეცვლიდან ორ დღის შემდეგ შეთანხმდნენ. სხალთის ეპისკოპოსმა პოსტი თავშესაფრის გარშემო არსებული უთანხმოების ფონზე დატოვა.

მანამდე, პანსიონის ყოფილმა ხელმძღვანელმა, ეპისკოპოსმა სპირიდონმა სახალხო დამცველის აპარატის მონიტორებს თავშესაფარში შესვლაზე უარი ორჯერ უთხრა, რასაც სამოქალაქო საზოგადოების პროტესტი მოჰყვა. შედეგად, გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტმა დროებითი ღონისძიება გამოსცა და სახელმწიფოს პანსიონში არსებული მდგომარეობის შემოწმების „დაუყოვნებლივი“ უზრუნველყოფა დაავალა.

პარალელურად, ომბუდსმენმა გენერალური პროკურატურიდან მიღებულ მასალებზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ არასრულწლოვნების მიმართ სავარაუდო ძალადობისა და გაუპატიურების საქმეზე დაწყებულია ოთხი სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული.

ამასთან, თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნინოწმინდის პანსიონიდან შშმ ბავშვების გაყვანის გადაწყვეტილება მიიღო. საგულისხმოა, რომ 2020 ივნისიდან 2021 წლის აპრილის პერიოდში თავშესაფარში შესვლის შესაძლებლობა არც სახელმწიფო მზრუნველობის სააგენტოს წარმომადგენლებს ჰქონდათ. ბოლო ცნობებით, მოცემული მომენტისთვის პანსიონში 50-მდე აღსაზრდელიდან მხოლოდ 15 რჩება.

ეპისკოპოსმა იაკობმა განაცხადა, რომ მან პანსიონის ოცამდე თანამშრომელი სამსახურიდან გაათავისუფლა და დასძინა, რომ ის თანამშრომლები, რომელთა მიმართაც პრეტენზია თუნდაც ერთ აღსაზრდელს მაინც ჰქონდა, პანსიონში აღარ იმუშავებენ. მანვე თქვა, რომ იგი პანსიონის „მსოფლიო სტანდარტების“ შესაბამისად გადაკეთებას გეგმავს.

გაგრძელება იქნება…

