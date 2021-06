Омбудсмен посетил детский пансион в Ниноцминда

Народный защитник Грузии Нино Ломджария и новоназначенный руководитель детского пансиона в Ниноцминда епископ Бодбийский Якоб вместе посетили приют 28 июня после почти двухмесячных споров по этому вопросу.

Омбудсмен и епископ Иакоб договорились о совместном визите в пансион 17 июня, через два дня после смены епископа Спиридона на посту руководителя приюта. Схалтский епископ покинул пост на фоне разногласий по поводу детского пансиона.

Ранее бывший глава пансиона епископ Спиридон дважды отказывал в доступе в приют мониторам из офиса Народного защитника, что вызвало протест гражданского общества. В результате Комитет ООН по правам ребенка издал временную меру, предписывающую государству обеспечить «немедленную» проверку состояния пансиона.

Параллельно омбудсмен сообщил со ссылкой на полученные от Генеральной прокуратуры материалы, что возбуждено четыре уголовных дела по фактам предполагаемого насилия и изнасилования в отношении несовершеннолетних.

Кроме того, Тбилисский городской суд принял решение о выводе детей с ограниченными возможностями из Ниноцминдского пансиона. Примечательно, что попасть в приют с июня 2020 года по апрель 2021 года также не имели возможности и представители Агентства государственной опеки. По последним данным, на данный момент в пансионе остаются только 15 из 50 воспитанников.

Епископ Иакоб заявил, что около двадцати сотрудников пансиона уволил с работы, добавив, что те сотрудники, в отношении претензии были хотя бы одного ребенка, больше не смогут работать в пансионе. Он также заявил, что планирует преобразовать пансион по «мировым стандартам».

