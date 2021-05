საქსტატი: აპრილში ქვეყნის მშპ 44.8%-ით გაიზარდა

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) მიერ 31 მაისს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, 2021 წლის აპრილში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) 44.8%-ით გაიზარდა.

საქსტატის ცნობით, ზრდა დაფიქსირდა ყველა დარგში, გარდა სამთომოპოვებითი მრეწველობისა.

ამავე ინფორმაციით, 2021 წლის იანვარ-აპრილში მშპ საშუალოდ 8.1%-ით გაიზარდა.

გასული წლის აპრილში ქვეყნის რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 16.6%-ით შემცირდა.

