Истоник: Служба статистики Грузии
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Служба статистики: В апреле 2021 г. ВВП страны вырос на 44,8%

31/05/2021 - 12:27
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Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 31 мая, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) в апреле 2021 года составил 44,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По данным Службы статистики, рост наблюдался во всех секторах, кроме горнодобывающей промышленности.

По той же информации, в январе-апреле 2021 года ВВП вырос в среднем на 8,1%.

В апреле прошлого года реальный ВВП страны упал на 16,6%.

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31/05/2021 - 12:27
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