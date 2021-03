მედია: ევროკავშირის შუამავლობით განახლებული დიალოგისას ექვს საკითხზე იმსჯელეს

„რადიო თავიუფლებამ“ იმ საკითხების ექვსპუნქტიანი ჩამონათვალი გამოაქვეყნა, რომლებზეც მათი ცნობით, ოპოზიციასა და მმართველ გუნდს შორის ევოპული საბჭოს პრეზიდენტის, შარლ მიშელის შუამავლობით 1 მარტს განახლებული დიალოგის ფორმატში იმსჯლეს. ესენია:

ამბიციური საარჩევნო რეფორმა;

კანონის უზენაესობა და სასამართლო რეფორმა. კერძოდ, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშვები, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში არჩევნების საკითხები და კორუფციასთან ბრძოლის გაძლიერება;

პოლიტიკური მართლმსაჯულება, მათ შორის, სავარაუდო პოლიტპატიმრების საკითხის გადაჭრა;

საკითხის გადაჭრა; პარლამენტში ძალთა გადანაწილება, რაც პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნას, აგრეთვე პასუხისმგებლობებისა და როლების სამართლიან გადანაწილებას გულისხმობს;

პოტენციური ახალი არჩევნები და ადგილობირივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადება;

ფასილიტაცია-მედიაციის გაგრძელება და 15 მარტს, ევროკავშრი-საქართველოს ასოცირების საბჭოს შეხვედრაზე მიღწეული პროგრესის გადამოწმება.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)