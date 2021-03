СМИ: в ходе возобновленного диалога при посредничестве ЕС обсуждалось шесть вопросов

Радио Свобода опубликовало список из шести пунктов, которые, по его сообщению, обсуждались 1 марта в обновленном формате диалога между оппозицией и правящей командой при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. это:

Амбициозная избирательная реформа;

Верховенство закона и судебная реформа. В частности, назначения судей Верховного суда, выборы в Высший совет юстиции и усиление борьбы с коррупцией;

Политическое правосудие, включая решение вопроса о предполагаемых политических заключенных;

Перераспределение сил в Парламенте, что подразумевает создание Следственной комиссии в Парламенте, а также справедливое распределение обязанностей и ролей;

Потенциальные новые выборы и подготовка к местным выборам;

Продолжение фасилитации-посредничества и проверка достигнутого прогресса на заседании Совета ассоциации ЕС-Грузия 15 марта.

