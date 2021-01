ქვეყნის პირველი პირები ჯო ბაიდენს და კამალა ჰარისს ინაუგურაციას ულოცავენ 

საქართველოს პირველმა პირებმა Twitter-ზე ჯო ბაიდენსა და კამალა ჰარისს აშშ-ის 46-ე პრეზიდენტისა და 49-ე ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობების დაკავება მიულოცეს.

საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით ბრიუსელს სტუმრობს, პრეზიდენტ ბაიდენსა და ვიცე-პრეზიდენტ ჰარისს თანამდებობები მიულოცა და უთხრა – „დღეს მსოფლიოს უმსხვილესი დემოკრატიის, თავისუფლების შუქურის გაძღოლის პასუხისმგებლობა თქვენს ხელშია“.

“A day of history and hope.” From Brussels, where I’ll be talking about the future of Georgia-EuroAtlantic ties, let me extend my sincere congratulations to @POTUS and @VP. Today, the responsibility of leading the world’s largest democracy, the beacon of freedom, is in your hands

