Первые лица Грузии поздравляют Джо Байдена и Камалу Харрис с инаугурацией

Первые лица властей Грузии поздравили в Twitter Джо Байдена и Камалу Харрис с их вступлением в должность 46-го президента США и 49-го вице-президента.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с официальным визитом в Брюсселе, поздравила президента Байдена и вице-президента Харрис с вступление в должности и сказала: «Сегодня ответственность за руководство крупнейшей в мире демократией, маяком свободы, находится в ваших руках».

“A day of history and hope.” From Brussels, where I’ll be talking about the future of Georgia-EuroAtlantic ties, let me extend my sincere congratulations to @POTUS and @VP. Today, the responsibility of leading the world’s largest democracy, the beacon of freedom, is in your hands — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) January 21, 2021

«Мы благодарны за вашу поддержку стратегического партнерства (между США и Грузией) на протяжении многих лет. Мы с нетерпением ждем следующей главы в укреплении нашего сотрудничества и деле укрепления демократии и свободы в мире», – обратился премьер-министр Грузии Георгий Гахария президенту Байдену.

Спикер Парламента Грузии Арчил Талаквадзе также поздравил новых руководителей США. «Мы надеемся на продолжение прочного партнерства с вами и вашей администрацией», – сказал он.

Со своей стороны, министр иностранных дел Давид Залкалиани пожелал президенту Байдену и вице-президенту Харрис успехов в «очень важном деле, которое поведет нас к лучшему будущему в решающий момент». «Мы ожидаем укрепления стратегического партнерства между Грузией и США», – добавил Залкалиани.

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