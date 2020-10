Lelo for Georgia Party’s List of MP Candidates

Below is a list of Lelo for Georgia party’s 139 MP candidates, running in the October 31 parliamentary elections under the party-list, proportional system:

Mamuka Khazaradze Badri Japaridze Davit Usupashvili Ana Natsvlishvili Irakli Kupradze Pikria Chikhladze Kakha Kozhoridze Grigol Gegelia Levani Koberidze Saba Buadze Gigla Mikautadze Lana Galdava Tamaz Datunashvili Levan Samushia Giorgi Mordekhashvili Medea Metreveli Mamuka Katsitadze Malkhaz Vakhtangashvili Sopio Shamanidi Giorgi Sioridze Nikolozi Cherkezishvili Tamar Shavgulidze Giorgi Kanashvili Aleksandre Akhvlediani Jambul Khozrevanidze Murad Muradovi Ekaterine Kvlividze Paata Tsivadze Soso Liparteliani Tamari Belkania Papuna Koberidze Kakha Khazaradze Giorgi Baramia Ana Bibilashvili Irakli Talakhadze Tornike Artkmeladze Giorgi Chelidze Medea Machavariani Giorgi Okroashvili Vakhtang Surguladze Levan Gogava Tinatin Margalitadze Vakhtang Khmaladze Nika Zhgheria Ketevani Zhvania-Tyson Davit Begiashvili Davit Dzidzishvili Elizbar Makaradze Ketevani Krialashvili Avtandil Davitadze Vazha Samadbegishvili Davit Gelashvili Dimitri Abashidze Ekaterine Diasamidze Gulo Zumbadze Zurab Chikvaidze Levani Aslanishvili Tamari Bokoveli Tamari Romelashvili Kakhaber Zhghenti Grigoli Nishnianidze Mamuka Mamaladze Kakha Giorgadze Nino Shatirishvili Levan Tskhadadze Gogi Barbakadze Inga Maghradze Malkhaz Chkhikvadze Irakli Noselidze Tengiz Kochua Bidzina Kalichava Maia Chkhartishvili Vache Chinchaladze Roman Kazarovi Manana Tevzadze Besik Meshveliani Nikoloz Makharadze Jumber Inasaridze Davit Chumburidze Nino Chachiashvili Kakha Gvelebiani Rashad Kurbanovi Valerian Dvali Ekaterine Kvantaliani Davit Gelashvili Manuchar Saralidze Kakha Sioridze Iuri Kupradze Nanuli Mshvenieradze Tamaz Davladze Nino Kirvalidze Vladimer Makaridze Tamar Korganashvili Koba Pachoshvili Zaza Khosiashvili Davit Aspanidze Lia Roinishvili Nino Katamadze Giorgi Berdzenishvili Nana Ghlonti Giorgi Khvistani Mamuka Chachiashvili Givi Julakidze Sopio Basilashvili Irakli Khazaradze Giorgi Nadiradze Maka Chachanidze Irakli Dadiani Shota Baghaturia Vakhtang Chkheidze Omar-Nikolozi Mikeltadze Tatia Jimshitashvili Teimuraz Pirvelashvili Tamila Zhorzholiani Rezo Aiozba Tornike Jikia Irakli Kadeishvili Lasha Margiani Giorgi Todadze Ani Mirotadze Ketevan Buzariashvili Vakhtangi Jishkariani Tamari Giorgashvili Eka Giorgobiani Giorgi Bichiashvili Nodar Japaridze Eka Aslanidi Mariam Mamuchashvili Tamari Edisherashvili Tornike Chikovani Tornike Kasradze Gela Topuria Shota Chakhvadze Tamari Dalakishvili Roberti Shalamberidze Lasha Tsatava Izolda Lomidze Irakli Chichinadze Teimuraz Nergadze

The tenth convocation of the Georgian Parliament, according to recently passed changes, will consist of 120 proportional and 30 majoritarian seats (change from 77/73 ratio), while the election threshold will be fixed at 1% of votes. A party that receives less than 40% of votes will be barred from establishing a single-party government.

