Еженедельное обновление о коронавирусе: 27 июня – 3 июля

По состоянию на 3 июля всего по стране (без учета оккупированных территорий) подтверждено 1 662 299 случаев заражения коронавирусом, из них 1 643 579 выздоровели, 16 844 умерли.

По данным Национального центра контроля заболеваний, в период с 27 июня по 3 июля в стране выявлено 2 570 новых случаев заражения (без учета оккупированных регионов), 1 103 выздоровели, 3 умерли.

Положительный показатель теста в течение одной недели составляет 4,05%.

Из новых случаев 1 860 выявлено в Тбилиси, 186 — в Аджарии, 169 — в Имерети, 123 — в Самегрело-Земо Сванети, 71 — в Квемо Картли, 50 — в Кахети, 49 — в Шида Картли, 31 — в Гуриа, 15 — в Мцхета-Мтианети, 11 — в Самцхе-Джавахети, 5 — в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)