Еженедельное обновление о коронавирусе: 23–29 мая

По состоянию на 29 мая всего по стране (без оккупированных территорий) подтверждено 1 657 729 случаев заражения коронавирусом, из них 1 640 288 человек выздоровели, 16 828 умерли.

По состоянию на 23-29 мая в стране выявлено 575 новых случаев (без учета оккупированных регионов), 614 выздоровели, 1 умер.

Из новых случаев на прошлой неделе 304 выявлено в Тбилиси, 101 – в Имерети, 38 – в Квемо Картли, 30 – в Самегрело-Земо Сванети, 27 – в Гуриа, 24 – в Аджарии, 18 – в Кахети, 14 – в Шида Картли, 9 – в Мцхета-Мтианети, 6 — в Самцхе-Джавахети, 3 — в Рача-Лечхуми и Квемо в Сванети.

По теме:

This post is also available in: ქართული (Грузинский)