Еженедельное обновление о коронавирусе: 2–8 мая

По состоянию на 8 мая в масштабах страны (за исключением оккупированных территорий) подтверждено 1 655 966 случаев заражения Ковид-19, из них 1 638 372 человека выздоровели, 16 821 умерли.

2-8 мая

По данным периода 2-8 мая в стране (за исключением оккупированных регионов) выявлено 745 новых случаев заражения, 984 выздоровели, 8 умерли.

Из новых случаев на прошлой неделе 357 выявлено в Тбилиси, 79 – в Имерети, 60 – в Квемо Картли, 54 – в Гуриа, 51 – в Шида Картли, 41 – в Самегрело-Земо Сванети, 36 – в Аджарии, 26 – в Кахети, 20 – в Мцхета-Мтианети, 6 — в Самцхе-Джавахети.

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