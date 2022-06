Еженедельное обновление о коронавирусе: 30 мая – 5 июня

По состоянию на По состоянию на 5 июня всего по стране (без оккупированных территорий) подтверждено 1 658 240 случаев заражения коронавирусом, из них 1 640 802 человека выздоровели, 16 835 умерли.

По состоянию на 30 мая — 5 июня в стране выявлено 511 новых случаев (без учета оккупированных регионов), 514 выздоровели, 7 умерли.

Из новых случаев на прошлой неделе 322 выявлено в Тбилиси, 68 — в Имерети, 22 — в Квемо Картли, 20 — в Аджарии, 19 — в Самегрело-Земо Сванети, 18 — в Гуриа, 11 — в Самцхе-Джавахети, 10 — в Шида Картли, 8 — в Кахети, 7 — в Мцхета-Мтианети, 6 — в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)