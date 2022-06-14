Еженедельное обновление о коронавирусе: 6–12 июня

По состоянию на 12 июня всего по стране (без учета оккупированных территорий) подтверждено 1 658 755 случаев заражения коронавирусом, из них 1 641 348 выздоровели, 16 838 умерли.

По состоянию на 6-12 июня в стране выявлено 515 новых случаев заражения (без учета оккупированных регионов), 546 выздоровели, 3 умерли.

Из новых случаев на прошлой неделе 356 выявлено в Тбилиси, 40 — в Имерети, 29 — в Гуриа, 26 — в Аджарии, 24 — в Кахети, 18 — в Квемо Картли, 8 — в Мцхета-Мтианети, 7 — в Самегрело-Земо Сванети, 4 — в Шида Картли, 2 — в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, 1 — в Самцхе-Джавахети.

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