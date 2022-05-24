Еженедельное обновление о коронавирусе: 16–22 мая

По состоянию на 22 мая всего по стране (без учета оккупированных территорий) подтверждено 1 657 154 случая заражения коронавирусом, из них 1 639 674 выздоровели, 16 825 умерли.

По состоянию на 16-22 мая в стране выявлено 586 новых случаев (без учета оккупированных регионов), 605 выздоровели, 5 умерли.

Из новых случаев на прошлой неделе 307 выявлено в Тбилиси, 80 – в Имерети, 37 – в Самегрело-Земо-Сванети, 33 – в Квемо Картли, 31 – в Аджарии, 31 – в Кахети, 23 – в Гуриа, 14 – в Шида Картли, 12 — в Мцхета-Мтианети, 10 -в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, 8 -в Самцхе-Джавахети.

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