Еженедельное обновление о коронавирусе: 9–15 мая

По состоянию на 15 мая всего по стране (без оккупированных территорий) подтверждено 1 656 568 случаев заражения коронавирусом, из них 1 639 069 выздоровели и 16 822 умерли.

По данным на 9-15 мая в стране выявлено 602 новых случая (без учета оккупированных регионов), 697 выздоровели, 1 умер.

Из новых случаев на прошлой неделе 307 выявлено в Тбилиси, 59 – в Имерети, 49 – в Квемо Картли, 42 – в Аджарии, 34 – в Гуриа, 33 – в Самегрело-Земо Сванети, 29 – в Кахети, 21 – в Шида Картли, 13 – в Мцхета-Мтианети, 12 — в Самцхе-Джавахети.

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