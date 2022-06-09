Резолюция Европарламента призывает ввести санкции против Иванишвили

Сегодня Европарламент принял резолюцию под названием «Нарушение свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии», в которой критикуется правительство Грузинской мечты за ситуацию со свободой прессы, не содержится призыв к предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС и вместо этого выражается призы к введению санкций против основателя правящей партии миллиардера Бидзины Иванишвили.
Резолюция призывает власти Грузии придерживаться самых высоких стандартов демократии, включая верховенство закона, независимость судебной системы, справедливое судебное разбирательство и основные свободы, в том числе в сфере свободы СМИ.
Согласно документу, власти Грузии «должны четко продемонстрировать политическую готовность к реализации амбициозных европейских устремлений грузинского народа, о чем свидетельствует заявка страны на членство в ЕС».
Европарламент отметил, что «легитимные чаяния грузинского народа заслуживают того, чтобы их реализовали», и поэтому призвал институты ЕС «работать над предоставлением Грузии статуса кандидата в члены ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС, при условии, что власти Грузии будут удовлетворять всем критериям».
Множество вопросов
Резолюция акцентирует внимание на ряде вопросов, в том числе на свободу прессы. В перечень вошли следующие вопросы:
- Нападение на более 50 журналистов 5 июля 2021 года;
- Смерть оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава, который 5 июля стал жертвой нападения;
- «Недостаточность расследования или уголовного преследования в отношении лиц, ответственных за насилие в отношении журналистов и мирных демонстрантов во время Марша достоинства, запланированного «Тбилиси Прайдом» на 5 июля»;
- Перемещение Грузии с 60-го на 89-е место в Мировом индексе свободы прессы;
- Ограничение доступа к публичной информации для журналистов, особенно из настроенных критически к властям каналов;
- Предполагаемая слежка за журналистами со стороны служб безопасности;
- Увеличение числа словесных оскорблений и исков о клевете против журналистов, в том числе те, которые были внесены представителями властей и близкими к правящей партии лицами против представителей критически настроенных СМИ;
- Недостаточность прозрачности и эффективности расследования, что «создало ощущение безнаказанности лиц, совершивших преступления против журналистов»;
- Избрание 3,5-летнего лишения свободы в качестве наказания для руководителя телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия по «сомнительному обвинению»;
- «Политически мотивированные дела против владельцев и представителей СМИ»;
- Поправки к Закону об электронных коммуникациях, которые дают Комиссии по коммуникациям право назначать специальных управляющих в телекоммуникационных компаниях;
- «Непрерывная дискриминация ЛГБТ+ лиц»;
- «Постоянные нападки властей» на народного защитника Нино Ломджария.
Призыв к установлению санкций против Иванишвили
В резолюции Европарламент выражает обеспокоенность «деструктивной ролью, которую олигарх Бидзины Иванишвили играет в политике и экономике Грузии, а также его контролем над правительством властью и ее решениями, в том числе решениями, которые касаются политически мотивированных преследований журналистов и политических оппонентов».
Европарламент заявил, что он «крайне обеспокоен» личными и деловыми связями Иванишвили с Кремлем, что «обуславливает позицию действующей власти Грузии в отношении санкций против России».
Европарламент призывает Европейский совет и «партнеров-демократов» рассмотреть возможность введения персональных санкций против Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии.
Другие вопросы
В резолюции признается, что в Грузии разнообразная и плюралистическая среда СМИ, но выражается сожаление по поводу крайне напряженных отношений между правящей партией и критически настроенных СМИ.
Она призывает власти Грузии освободить бывшего президента Михаила Саакашвили из тюрьмы по гуманитарным соображениям, чтобы он мог получить надлежащее лечение за границей.
В контексте агрессии России против Украины в документе выражается обеспокоенность усилением российской дезинформации и информационных манипуляций в Грузии.
- Массовое нападение на журналистов со стороны участников контракции противников «Марша достоинства»
- Грузия получила «последнее предупреждение» от Европарламента
В настоящее время Грузия, Молдова и Украина ждут мнения Еврокомиссии относительно своей кандидатуры. Окончательное решение будет принято Европейским советом в конце июня.
Однако сегодня Европарламент единогласно призвал страны-члены ЕС предоставить Молдове и Украине статус кандидата и воздержался от такого же призыва в отношении Грузии.
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