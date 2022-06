Резолюция Европарламента призывает ввести санкции против Иванишвили

Сегодня Европарламент принял резолюцию под названием «Нарушение свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии», в которой критикуется правительство Грузинской мечты за ситуацию со свободой прессы, не содержится призыв к предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС и вместо этого выражается призы к введению санкций против основателя правящей партии миллиардера Бидзины Иванишвили.

Резолюция призывает власти Грузии придерживаться самых высоких стандартов демократии, включая верховенство закона, независимость судебной системы, справедливое судебное разбирательство и основные свободы, в том числе в сфере свободы СМИ.

Согласно документу, власти Грузии «должны четко продемонстрировать политическую готовность к реализации амбициозных европейских устремлений грузинского народа, о чем свидетельствует заявка страны на членство в ЕС».

Европарламент отметил, что «легитимные чаяния грузинского народа заслуживают того, чтобы их реализовали», и поэтому призвал институты ЕС «работать над предоставлением Грузии статуса кандидата в члены ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС, при условии, что власти Грузии будут удовлетворять всем критериям».

Множество вопросов

Резолюция акцентирует внимание на ряде вопросов, в том числе на свободу прессы. В перечень вошли следующие вопросы:

Призыв к установлению санкций против Иванишвили

В резолюции Европарламент выражает обеспокоенность «деструктивной ролью, которую олигарх Бидзины Иванишвили играет в политике и экономике Грузии, а также его контролем над правительством властью и ее решениями, в том числе решениями, которые касаются политически мотивированных преследований журналистов и политических оппонентов».

Европарламент заявил, что он «крайне обеспокоен» личными и деловыми связями Иванишвили с Кремлем, что «обуславливает позицию действующей власти Грузии в отношении санкций против России».

Европарламент призывает Европейский совет и «партнеров-демократов» рассмотреть возможность введения персональных санкций против Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии.

Другие вопросы

В резолюции признается, что в Грузии разнообразная и плюралистическая среда СМИ, но выражается сожаление по поводу крайне напряженных отношений между правящей партией и критически настроенных СМИ.

Она призывает власти Грузии освободить бывшего президента Михаила Саакашвили из тюрьмы по гуманитарным соображениям, чтобы он мог получить надлежащее лечение за границей.

В контексте агрессии России против Украины в документе выражается обеспокоенность усилением российской дезинформации и информационных манипуляций в Грузии.

В настоящее время Грузия, Молдова и Украина ждут мнения Еврокомиссии относительно своей кандидатуры. Окончательное решение будет принято Европейским советом в конце июня.

Однако сегодня Европарламент единогласно призвал страны-члены ЕС предоставить Молдове и Украине статус кандидата и воздержался от такого же призыва в отношении Грузии.

