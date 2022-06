Иванишвили или Европа – два депутата Европарламента предупреждают грузин

В письме к грузинскому народу депутаты Европарламента Андрюс Кубилюс и Раса Юнкевичене заявили, что стремления Грузии в ЕС могут дойти к тому моменту, когда грузинам придется решать, что они выбирают — «действующую политическую структуру с (Бидзиной) Иванишвили и Грузинской мечтой или европейское будущее страны».

Два депутата Европарламента заявили, что статус кандидата в члены ЕС не может быть достигнут одними словами, а требует «подлинной приверженности и общих усилий, которые должны проявить правительств, политическая оппозиция и народ».

«Иногда нам кажется, что кто-то в правящих кругах Грузии активно делает все, чтобы помешать вступлению Грузии в Евросоюз. Если они добьются успеха, это будет страшная потеря не только для Грузии, но и для Евросоюза, и будет большой победой для путинского режима», — говорится в письме.

Депутаты Европарламента подчеркнули, что подобные недемократические тенденции помешают стране вступить в ЕС. В качестве примера они привели Словакию в 1997 году, когда эту страну, в отличие от ее соседей, не пригласили на переговоры о вступлении в ЕС.

На этом фоне Кубилюс и Юнкевичене призвали политические силы и народ Грузии не разочаровываться, если «результат будет менее оптимистичен, и вместо этого объединить усилия для общего дела и вступления Грузии в Евросоюз».

«Правительство Грузии должно осознать, что ключ к решению проблем страны лежит в Тбилиси, а не в Брюсселе. Если это очень большой вызов для этого правительства, есть демократические пути передать это другим, вместо того чтобы сохранять кресла любой ценой», — отмечается в письме.

В то же время в письме содержится призыв к оппозиционным партиям «найти в себе силы подняться над отдельными вопросами и предложить грузинскому народу надежную стратегию европейской интеграции».

Мнение об ухудшении ситуации в Грузии

Депутаты Европарламента заявили, что, хотя Грузия в течение многих лет лидировала на пути присоединения к ЕС, «сегодня в ЕС и Европарламенте преобладает мнение, что ситуация в Грузии за последние годы ухудшилась».

«Несмотря на многочисленные предупреждения, действующая власть не провела соответствующую работу для сохранения лидирующих позиций Грузии на пути интеграции в ЕС», — заявили депутаты Европарламента, добавив, что «на данный момент картина весьма неблагоприятная».

Депутаты Европарламента перечислили спорные шаги, предпринятые властями Грузинской мечты, включая арест бывшего президента Михаила Саакашвили и несоблюдение Соглашения от 19 апреля. По их мнению, присуждение тюремного заключения руководителю телекомпании «Мтавари архи» Нике Гварамия еще больше обострило ситуацию в Грузии.

Что касается основателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили, депутаты Европарламента отметили, что «олигархизация и, как следствие, поляризация в Грузии по-прежнему находятся на высоком уровне и сосредоточены в руках одного человека, который не является подотчетным народу посредством демократических выборов».

Украина, санкции против России

Депутаты Европарламента выразили обеспокоенность позицией Грузинской мечты по Украине, а также по санкциям ЕС против России.

По их словам, это «трудно понять», потому что Украина защищает свою землю и «демократию, свободу и европейские ценности, что важно и для Грузии».

«Украина заслуживает непоколебимой поддержки всех нас и простого понимания того, что Украина, как ледокол, открывает дверь к статусу кандидата для Молдовы и Грузии», — заявили они.

Ответ Грузинской мечты

В ответ на письмо председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что письмо «не имеет значения ни для нас, ни для грузинского общества».

«Нет разницы между Кубилюсом и Губазом Саникидзе, между Расой (Юнкевичене) и Саломе Самадашвили или кем-то вроде Ноны Мамулашвили», — сказал он.

Общественный вещатель Грузии цитирует слова министра культуры Теи Цулукиани, которая заявила, что депутаты Европарламента «уже заходят слишком далеко и, по сути, прямо нападают на избранное народом правительство».

«Этим заявлением они уже прямо и агрессивно вмешиваются во внутренние дела нашей страны, а господина Кубилюса и вторую женщину, похоже, совершенно не волнует, кто такой грузинский народ и что думает грузинский народ», — сказала она.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)