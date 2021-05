Грузинские политики о правах ЛГБТК лиц в стране

Сегодня, в Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией, местная неправительственная организация, занимающаяся правами ЛГБТК лиц «Тбилиси Прайд» провела панельную дискуссию о правах ЛГБТК лиц, в которой приняли участие лидеры оппозиционных партий. Сегодняшней дискуссии предшествовало соглашение между 15 партиями, которое состоялось вчера, и согласно которому подписавшие стороны согласились использовать все доступные средства для борьбы с дискриминацией и насилием в отношении ЛГБТК.

Ниже приведены заявления политиков о правах ЛГБТК лиц, прозвучавшие на панельной дискуссии:

Хатиа Деканоидзе — Единое национальное движение: «Реакция правоохранительных органов в отношении людей, проявляющих насилие, неадекватна. Это формируется в качестве очень опасной тенденции в нашей стране».

Гига Бокерия — Европейская Грузия: «Сегодня представители ЛГБТК-сообщества и правозащитники физически незащищены. Если государство не решит эту проблему, невозможно будет начать диалог».

Серго Чихладзе – Стратегия Агмашенебели: «Нашими подписями мы взяли на себя ответственность за выполнение Конституции. То, что Грузинская мечта не поставила подпись, интересно, с каким пунктом Конституции она не согласна?».

Тамар Кордзаия — Республиканская партия: «В Избирательном кодексе должна быть статья, которая предусматривала бы снятие с регистрации кандидата, избирательная кампания которого основана на ненависти».

Тако Чарквиани — Закон и справедливость: «Люди, которые применяют насилие в отношении ЛГБТ-групп, когда-нибудь все-таки переоценят события и поймут, что сами являются жертвами неправильной информации».

Несмотря на то, что правящая партия не подписывала соглашение и не участвовала в сегодняшней дискуссии, депутат от Грузинской мечты Леван Карумидзе откликнулся на сегодняшний день в Твиттере.

Леван Карумидзе — Грузинская мечта: «Поздравляю с (Международным) Днем ​​борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Сегодня мы празднуем день общин вокруг нас, которые нуждаются в нашей поддержке и осуждаем дискриминацию в отношении ЛГБТК + людей».

