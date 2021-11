НПО осуждают нападки правящей партии на омбудсмена

Двенадцать местных неправительственных организаций выразили «крайнюю» озабоченность «ростом числа нападок на народного защитника Грузии со стороны представителей власти», заявив, что народный защитник представляет собой «единственный независимый конституционный институт, который правящая партия не контролирует в условиях захвата государства».

Совместному заявлению предшествовали критические высказывания представителей правящей Грузинской мечты в адрес омбудсмена за то, что народный защитник контролирует ситуацию вокруг бывшего президента Михаила Саакашвили. 18 ноября председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе назвал заключение группы врачей, созданной омбудсменом для наблюдения за состоянием здоровья Михаила Саакашвили, «фейком» и возложил на них «прямую ответственность» за возможные последствия.

Подписавшиеся под заявлением организации призвали власти «прекратить нападки на народного защитника и создать все условия для нормального функционирования конституционного органа». «Заявление Кобахидзе выходит за правовые рамки, представляет собой грубое вмешательство в деятельность народного защитника и может даже содержать признаки наказуемых в соответствии с законом действий», — говорится в заявлении.

НПО заявили, что мониторинг здоровья третьего президента, а также информирование общественности или международного сообщества о нарушениях, было прямой обязанностью омбудсмена, и «следовательно деятельность народного защитника никоим образом не может послужить основанием для привлечения ее к ответственности».

Наряду с другими организациями свои подписи под заявление поставили: Международная прозрачность — Грузия, Международное общество за справедливые выборы и демократию, Фонд «Открытое общество», Демократическая инициатива Грузии, Центр исследований экономической политики, Центр исследовательской журналистики и экономического анализа, Сапари, Общество и банки, Зеленая альтернатива, Ассоциация реформ Грузии, Фонд развития медиа, Мировой опыт для Грузии.

