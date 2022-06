Грузия получила «последнее предупреждение» от Европарламента

На пленарном заседании в Страсбурге 8 июня Европарламент заслушал аргументы в рамках резолюции — «Нарушение свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии».

Многопартийная резолюция была разработана депутатами Европарламента Мириам Лексманн, Свеном Миксером, Петрасом Аустревичюсом, Маркетой Грегоровой, Анной Фотыга и Мигелем Урбаном Креспо. На заседании также выступили депутаты Европарламента Андрюс Кубилюс, Марина Кальюранд, Карин Карлсбро, Виола фон Крамон-Таубадель, Йоахим Кухс, Ричард Ярнецки, Питер Поллак и Андреа Коззолино.

Депутат Европарламента Мириам Лексман, которая открыла дискуссию, заявила, что как страна, стремящаяся стать кандидатом в члены ЕС, Грузия «должна соответствовать основным условиям, включая соблюдение прав человека».

«К сожалению, в последние годы мы стали свидетелями серьезного нарушения свободы СМИ, что является частью более широкой тенденции демократического регресса в стране», — сказала она.

Признавая стремление грузинского народа к тому, чтобы Грузия была свободной, демократической и суверенной, Лексман призвала власти Грузии использовать правовые механизмы для обеспечения «свободы слова и свободы СМИ, продолжить реформы для независимости судебной системы, остановить политическую поляризацию и предотвратить демократическое отступление».

Депутат подчеркнула, что важным шагом в поддержку европейского пути Грузии было бы «наложение санкций на олигарха Бидзину Иванишвили за его деструктивную роль в грузинской политике и экономике».

«Мы не будем сидеть сложа руки, когда ухудшается положение со свободой СМИ и происходит демократическое отступление, что противоречит европейским устремлениям грузинского народа», — добавила она.

Свен Миксер, депутат Европарламента, упомянул гомофобные погромы 5 июля 2021 года в Грузии и отметил, что за последние два года показатель страны значительно снизился в Глобальном индексе организации «Репортеры без границ».

Он сказал, что, несмотря на существующую правовую базу, «физическая безопасность журналистов и представителей СМИ значительно ухудшилась», добавив, что арест руководителя телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия по «довольно сомнительным обвинениям» является предметом беспокойства.

«Действия властей Грузии последнего времени во многих отношениях разочаровывают», — отметил Миксер.

Депутат Европарламента также заявил, что необходима более тесная и требовательная коммуникация с властями Грузии, чтобы они поняли, что они должны реализовать европейские устремления грузинского народа.

Свен Миксер также призвал своих коллег тщательно проанализировать возможные результаты и планы дальнейших шагов, чтобы «наши доброжелательные шаги ненароком не нанесли ущерб чаяниям грузинского народа или нашим стратегическим интересам в регионе».

Марина Кальюранд: «Несколько месяцев назад в этом самом зале мы подавляющим большинством голосов приняли резолюцию в поддержку предоставления Украине статуса кандидата. Несколько недель назад у нас была хорошая дискуссия с президентом Молдовы и признали достижения Молдовы в плане интеграции в ЕС, а сегодня мы обсуждаем нарушение свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии. Я не была одним из инициаторов резолюции, не считаю ее неотложной, но согласна с коллегами в том, что в Грузии есть проблемы, о которых я тоже говорила, как сопредседатель Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия. Страна, которая несколько лет назад была лидером среди наших восточных партнеров, к сожалению, недавно потеряла темпы и твердую приверженность демократическим реформам.

Я призываю грузинских политиков из правящей партии, а также оппозиции — воспринимайте сегодняшнюю дискуссию, как последнее предупреждение. Отложите в сторону партийные интересы, перестаньте обвинять друг друга и начните вместе работать над демократическими реформами, которые так необходимы в Грузии. Окно возможностей все еще открыто. Именно этого ждет от вас грузинский народ».

Депутат Европарламента Петрас Аустревичюс обвинил власти Грузии в «неприемлемых действиях, таких как затыкание рта критически настроенным журналистам, ограничение их доступа к информации, открытые угрозы и преследование против них», что противоречит стремлениям страны стать кандидатом в члены ЕС.

ЕС продолжит защищать свободу СМИ в Грузии, «даже если это означает открытую критику политики находящихся у власти сил», заявил депутат Европарламента, добавив, что политическое вмешательство в работу СМИ недопустимо.

«Тбилиси пора понять, что поставлено на карту для будущего страны», — отметил Аустревичюс.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)