Рейтинг Грузии в Индексе свободы прессы 2022 г.

Согласно ежегодному исследованию международной организации по защите прав СМИ «Репортеры без границы» (Reporters Sans Frontières RSF), которое было опубликовано 3 мая, в прошлом году, уровень свободы прессы в Грузии значительно ухудшился, и страна переместилась с 60-го на 89-е место.

Это худший показатель с 2013 года, когда страна занимала 100-е место. Это место относится к категории проблемных ситуаций.

Суммарный балл страны составил 59,30, наивысший балл — 80,79 балла по законодательной базе, а самый низкий — 41,34 по критерию безопасности. При этом Грузия имеет 75,50 балла по индикатору социокультурного контекста, а 52,42 и 46,43 балла по политико-экономическому контексту.

<p>В исследовании «Всемирный индекс свободы прессы 2022» отражены события 2021 года. Баллы рассчитываются по шкале от 1 до 100. Согласно индексу, чем выше балл, тем хуже состояние СМИ в стране и наоборот.</p>

<p>Баллы рассчитываются на основе двух компонентов: качественного показателя насилия в отношении журналистов и СМИ и количественного анализа ситуации, основанного на ответах экспертов на вопросы RSF по свободе прессы.</p>

В этом году Индекс свободы прессы RSF составлен по новой методологии, которая основана на пяти контекстуальных показателях, включая политический контекст, правовую базу, экономический контекст, социокультурный контекст и безопасность. Следовательно, по мнению организации, нам следует быть осторожными при сравнении результатов этого года с показателями прошлых лет.

Оценки RSF

Организация «Репортеры без границ» заявляет, что вмешательство правительства Грузии подрывает усилия по улучшению свободы прессы. «В 2021 году в стране был зарегистрирован беспрецедентный уровень физического насилия в отношении журналистов».

Говоря о работниках СМИ, RSF подчеркнул, что в Грузии нередки словесные и физические нападения на журналистов, в том числе со стороны высокопоставленных лиц властей, особенно во время выборов.

«В июле 2021 года линчевание до 50 журналистов во время гомофобных контрдемонстраций на фоне безразличия присутствовавших на месте полицейских сил привело к серьезному регрессу. Отсутствие прозрачности и прогресса в расследованиях свидетельствует о безнаказанности преступлений, совершаемых против журналистов в стране».

В организации также отметили, что влиятельные публичные фигуры, в том числе священники Православной Церкви, прослушиваются Службой безопасности, что нарушает конфиденциальность источника журналиста.

Организация также отметила, что несмотря на то, что медиасреда в Грузии является плюралистичной, она резко поляризована политически. «Владельцы часто сохраняют контроль над редакционными материалами, как например оппозиционный телеканал «Рустави 2», который изменил свою редакционную линию после того, как был возвращен прежнему владельцу».

В документе также говорится, что вмешательство со стороны власти наблюдается и в публичных СМИ.

RSF сообщила, что в отличие от предыдущих реформ, направленных на повышение плюрализма и прозрачности СМИ, правительство Грузии выразило желание контролировать независимые радио- и телесвижения посредством реформы Закона об электронных коммуникациях.

«Мишенью цензуры, обысков и запугиваний со стороны власти иногда становятся такие СМИ, которые их критикуют», — говорится в документе.

RSF также заявила, что суды иногда пытались поставить под сомнение право на неприкосновенность частной жизни источников, которое гарантируется Законом о свободе слова.

Для сравнения, согласно исследованию, Молдова занимает 40-е место, Армения – 51-е, а Украина – 106-е. Соседняя Турция занимает 149-е место в Индексе свободы прессы, Беларусь — 153-е, Азербайджан — 154-е, а Россия — 155-е.

