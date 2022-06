ევროპარლამენტის რეზოლუცია ივანიშვილის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითხოვს 

ევროპარლამენტმა დღეს მიიღო რეზოლუცია სახელწოდებით „საქართველოში მედიის თავისუფლებისა და ჟურნალისტების უსაფრთხოების დარღვევა“, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებას ქვეყანაში პრესის თავისუფლების კუთხით არსებული მდგომარეობის გამო აკრიტიკებს, არ მოუწოდებს ქვეყნისთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისკენ და სანაცვლოდ, მმართველი პარტიის დამფუძნებლის, ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითხოვს.

რეზოლუცია მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ მტკიცედ დაიცვას დემოკრატიის უმაღლესი სტანდარტები, მათ შორის, კანონის უზენაესობა, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა, სამართლიანი სასამართლო პროცესები და ფუნდამენტური თავისუფლებები, მათ შორის, მედიის თავისუფლების სფეროში.

დოკუმენტის თანახმად, საქართველოს ხელისუფლებამ „ცალსახად უნდა აჩვენოს ქართველი ხალხის ამბიციური ევროპული მისწრაფებების რეალიზების პოლიტიკური მზადყოფნა, როგორც ამას ევროკავშირის წევრობაზე ქვეყნის განაცხადი მოწმობს“.

ევროპარლამენტმა აღნიშნა, რომ „ქართველი ხალხის ლეგიტიმური მისწრაფებები განხორციელებას იმსახურებს“ და ამიტომ, ის მოუწოდებს ევროკავშირის ინსტიტუტებს „იმუშაონ საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე, ევროკავშირის ხელშეკრულების 49-ე მუხლის შესაბამისად, დამსახურების საფუძველზე და იმ პირობით, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველა კრიტერიუმს შეასრულებს“.

საკითხების სიმრავლე

რეზოლუცია რიგ საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას, მათ შორის, პრესის თავისუფლებაზე. ეს საკითხებია:

მოწოდება ივანიშვილის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებისკენ

რეზოლუციაში ევროპარლამენტი შეშფოთებას გამოხატავს იმ „დესტრუქციული როლის გამო, რომელსაც ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს პოლიტიკასა და ეკონომიკაში თამაშობს, ასევე მის მიერ ხელისუფლებასა და მის გადაწყვეტილებებზე განხორციელებული კონტროლის გამო, მათ შორის, ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც ჟურნალისტებისა და პოლიტიკური ოპონენტების პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნას ეხება“.

ევროპარლამენტმა განაცხადა, რომ ის უკიდურესად შეშფოთებულია კრემლთან ივანიშვილის პირადი და ბიზნესკავშირების გამო, რაც „რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მიმართ საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების პოზიციას განაპირობებს“.

ევროპარლამენტი მოუწოდებს საბჭოს და „დემოკრატიულ პარტნიორებს, რომ ივანიშვილის წინააღმდეგ პერსონალური სანქციების დაკისრების საკითხი განიხილონ იმ როლის გამო, რომელიც მან საქართველოში პოლიტიკური პროცესის გაუარესებაში ითამაშა“.

სხვა საკითხები

რეზოლუცია აღიარებს, რომ საქართველოში მრავალფეროვანი და პლურალისტური მედიაგარემოა, თუმცა სინანულს გამოთქვას მმართველ პარტიასა და კრიტიკულ მედიასაშუალებებს შორის უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობების გამო.

ის მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ჰუმანიტარული მოსაზრებით ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ციხიდან გაათავისუფლონ, რათა მას საზღვარგარეთ სათანადო მკურნალობის საშუალება ჰქონდეს.

უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის კონტექსტში, დოკუმენტი შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში რუსული დეზინფორმაციისა და ინფორმაციის მანიპულირების მატების გამო.

ამჟამად, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა მათ კანდიდატობასთან დაკავშირებით ევროკომისიის მოსაზრებას ელიან. საბოლოო გადაწყვეტილებას ევროპული საბჭო ივნისის ბოლოს მიიღებს.

თუმცა, დღეს ევროპარლამენტმა ერთხმად მოუწოდა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს, რომ მოლდოვასა და უკრაინას კანდიდატის სტატუსი მიანიჭონ, საქართველოსთვის იმავე მოწოდებისგან კი თავი შეიკავა.

