Грузинская мечта «удивлена» международной реакцией на назначения Верховного суда

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе и два других дерутата правящей партии, Арчил Талаквадзе и Шалва Папуашвили отметили сегодня в совместном заявлении, что «вызывают удивление и обеспокоенность» международные заявления и оценки, которые последовали за назначением Парламентом Грузии шести судей Верховного суда.

До распространения заявления грузинских депутатов было опубликовано заявление госсекретаря США Энтони Блинкенв, который отметил, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» нарушением Соглашения от 19 апреля вследствие назначения шести судей Верховного суда.

По словам депутатов Грузинской мечты, «из-за недобросовестных действий отдельных чиновников структурам нашего основного стратегического государства-партнера на высшем уровне предоставляется искаженная информация о выполнении политического соглашения». В заявлении не уточняется, кого имели в виду члены правящей партии.

Депутаты Грузинской мечты подтвердили, что правящая партия приняла законодательные изменения, необходимые для судебной реформы еще до заключения Соглашения от 19 апреля.

По утверждению Кобахидзе, Талаквадзе и Папуашвили, поправки в закон о судах общей юрисдикции, принятые в начале апреля, «досконально» учитывают «все ключевые рекомендации Венецианской комиссии». По их словам, соответствующий законопроект был внесен в Парламент правящей командой до того, как медиатор переговоров при посредничестве ЕС Кристиан Даниэлсон 31 марта опубликовал первоначальную версию соглашения.

«Несмотря на то, что Парламент Грузии к 19 апреля уже выполнил все условия, предусмотренные в проекте политического соглашения, текст, опубликованный 31 марта, остался без изменений в соглашении, подписанном 19 апреля», — говорится в заявлении.

По словам депутатов Грузинской мечты, международные партнеры попросили их подписать Соглашение от 19 апреля без каких-либо дополнительных изменений, чтобы «разъяснения не вызывали дополнительных политических осложнений, а неточности в документе должны были быть прояснены в процессе реализации». По их словам, правящая команда «досконально выполнила все условия политического соглашения».

Посольство США в Грузии заявило 15 июля, что принятие поправок к Закону о судах общей юрисдикции в апреле происходило «в одностороннем порядке» в то время, когда «переговоры еще продолжались»… (они) несовместимы с содержанием и духом соглашения (от 19 апреля)».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)