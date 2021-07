Посольство США критикует назначение судей Верховного суда

Посольство США в Грузии заявило 15 июля, что «то, что назначение (судей Верховного суда) не было приостановлено до реализации широкой и всеобъемлющей судебной реформы, будет иметь реальные последствия», подчеркнув, что недавнее назначение шести судей Парламентом «вызывает крайнее разочарование».

«К сожалению, из-за этого процесса выдвижения и назначения, и отсутствия реализации широкой и всеобъемлющей судебной реформы, не было добросовестно выполнено обязательство, взятое лидерами Грузии, в том числе, правящей партией в соответствии с Соглашением от 19 апреля», — говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что по условиям «четкого соглашения» политических лидеров от 19 апреля, следовало воздержаться «от назначения судей Верховного суда в соответствии с существующими правилами».

Посольство США со ссылкой на экспертов по правовым вопросам и неправительственные организации заявляет, что «парламентский процесс с недостатками не смог обеспечить продвижение наиболее квалифицированных кандидатов, и в результате менее квалифицированные кандидаты были назначены в суд бессрочно».

Посольство США также ссылается на доклад Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) от 9 июля, в котором говорится, что «кандидаты были выдвинуты в условиях низкого общественного доверия к независимости судебной власти» и что «процесс отбора, изучения и интервьюирования, проведенный Высшим советом юстиции, не отвечал международным стандартам».

«С учетом этого контекста Парламенту следовало приостановить процесс назначения, чтобы провести инклюзивную, всеобъемлющую реформу», — говорится в заявлении.

По заявлению посольства, «решение не действовать таким образом очень тревожно и представляет собой значительную упущенную возможность с точки зрения укрепления доверия к судебной системе и демократического развития Грузии».

В заявлении посольства США говорится, что принятие апрельских поправок к Закону об общих судах «в одностороннем порядке» в то время, когда «переговоры еще продолжались… не соответствовало содержанию и духу соглашения (от 19 апреля)».

По заявлению посольства, эти изменения «в полной мере не отражают рекомендации Венецианской комиссии, в том числе основную рекомендацию о том, чтобы отложить назначение судей».

В заключение посольство отметило, что «Соединенные Штаты готовы и дальше поддерживать Парламент и грузинский народ в их убедительных доверия усилиях по укреплению судебной системы и верховенства закона в Грузии».

