БДИПЧ/ОБСЕ критикует процесс представления судей Верховного суда Грузии

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) заявило, что процесс отбора судей Верховного суда Грузии не соответствовал условиям соглашения между грузинскими политическими партиями, достигнутого при посредничестве ЕС от 19 апреля, и что власти Грузии не привели законодательство страны в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.

В третьем докладе о мониторинге, опубликованном 9 июля и охватывающем период с декабря 2020 года по июнь 2021 года, говорится, что «в этом процессе отбора судей наблюдался недостаток четких стандартов и указаний, что сыграло негативную роль в создании равных условий для кандидатов».

«Слушания продолжались даже после того, как Парламент не смог создать Высшему совету юстиции формальную правовую основу для приостановления процесса назначения судей на вакантные должности. Это вызвало серьезную озабоченность по поводу справедливости, и за этим последовала резкая критика со стороны оппозиционных партий, гражданского общества и международных субъектов», — говорится в докладе.

В документе подчеркивается, что «законодательные изменения, осуществленные параллельно с процессом назначения судей, который происходил трижды для заполнения 11 мест в Верховном суде, ставят под сомнение принцип справедливости и равенства».

В докладе также подчеркивается обеспокоенность по поводу эффективности процедуры и равного обращения с кандидатами, которая возникла в процессе номинирования судей. «Несмотря на то, что законодательная база обеспечивает четкий механизм предотвращения конфликта интересов при назначении судей Верховного суда, БДИПЧ отметил значительные отклонения от стандартов, что может подорвать как независимость судебной системы, так и доверие общества», — говорится в докладе.

