Блинкен: Мы «глубоко обеспокоены» назначением судей Верховного суда в Грузии
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил 16 июля, что Вашингтон «глубоко обеспокоен нарушением Соглашения от 19 апреля» из-за назначениея шести судей Верховного суда Парламентом Грузии.
«Амбициозная судебная реформа имеет решающее значение для успеха Грузии», — написал Блинкен в Twitter.
За день до этого пресс-спикер Госдепартамента Нед Прайс также опубликовал строгое заявление, в котором призвал власти Грузии соблюдать «демократические принципы и верховенство закона».
Пресс-спикер Нед Прайс заявил, что соглашение, достигнутое 19 апреля «при посредничестве ЕС и США», обязал всех подписантов приостановить «все текущие назначения» до реализации «амбициозной» судебной реформы. «Это то, о чем договорились лидеры Грузии, в том числе правящая партия», — добавил он.
Согласно заявлению, невыполнение соглашения нанесет ущерб доверию грузинской общественности и международного сообщества к судебной системе страны и «поставит под угрозу демократическое развитие».
Неполное выполнение соглашения также ослабит доверие инвесторов и ослабит устойчивость политических и социальных институтов страны, — заявил пресс-спикер Госдепартамента.
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