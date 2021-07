Блинкен: Мы «глубоко обеспокоены» назначением судей Верховного суда в Грузии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил 16 июля, что Вашингтон «глубоко обеспокоен нарушением Соглашения от 19 апреля» из-за назначениея шести судей Верховного суда Парламентом Грузии.

«Амбициозная судебная реформа имеет решающее значение для успеха Грузии», — написал Блинкен в Twitter.

За день до этого пресс-спикер Госдепартамента Нед Прайс также опубликовал строгое заявление, в котором призвал власти Грузии соблюдать «демократические принципы и верховенство закона».

Пресс-спикер Нед Прайс заявил, что соглашение, достигнутое 19 апреля «при посредничестве ЕС и США», обязал всех подписантов приостановить «все текущие назначения» до реализации «амбициозной» судебной реформы. «Это то, о чем договорились лидеры Грузии, в том числе правящая партия», — добавил он.

Согласно заявлению, невыполнение соглашения нанесет ущерб доверию грузинской общественности и международного сообщества к судебной системе страны и «поставит под угрозу демократическое развитие».

Неполное выполнение соглашения также ослабит доверие инвесторов и ослабит устойчивость политических и социальных институтов страны, — заявил пресс-спикер Госдепартамента.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)