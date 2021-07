Келли Дегнан: Санкции — один из «множества существующих инструментов»

После того, как государственный секретарь, Госдепартамент и посольство США в Грузии осудили назначения судей в Верховном суде страны, посол США Келли Дегнан заявила 16 июля, что «санкции являются одним из многих существующих инструментов».

Посол повторила, что США разочарованы тем, что, несмотря на призывы остановить процесс до проведения широкой и всеобъемлющей судебной реформы, назначения судей все равно продолжаются.

Дегнан отметила, что к заявлениям правительства США «следует относиться серьезно и не следует отвергать как поспешные». Она имела в виду заявление председателя правящей Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе от 14 июля о том, что «международные партнеры иногда делают поспешные заявления».

Кобахидзе заявил об этом после того, как ведущий телекомпании «Рустави-2» попросил его оценить заявление посла США. Последняя также подвергла критике премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за менее «решительные действия» во время гомофобного насилия 5 июля в центре Тбилиси.

