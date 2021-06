Грузинская мечта заявляет, что Парламент не приостановит назначения судей в Верховный суд

После заседания Политического совета Грузинской мечты 23 июня председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил, что Парламент не будет приостанавливать процесс назначения судей в Верховный суд, поскольку правящая партия еще до заключения Соглашения от 19 апреля приняла законодательные изменения, касающиеся судебной системы.

Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что внесенные на фоне бойкота оппозиции поправки к Закону об общих судах в апреле учитывают ключевые рекомендации Венецианской комиссии.

Отметив, что принятый Парламентом законопроект отправлен на оценку в Венецианскую комиссию, Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что последняя «не представила замечаний ни по одному из пунктов».

Председатель Грузинской мечты также отметил, что правящая партия не согласна с мнением «отдельных политических сил» о том, что якобы назначение судей Верховного суда противоречит духу Соглашения от 19 апреля. «В качестве духа соглашения не может быть истолковано то, что прямо противоречит его тексту», — добавил он.

Следует отметить, что 19 июня посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что «крайне разочарована» выдвижением кандидатов в судьи Высшим советом юстиции, и подчеркнула, что это противоречит духу соглашения, достигнутого 19 апреля между правящей партией и оппозицией. Решение совета также подверглось критике со стороны НПО, которые заявили, что это решение «еще раз указывает на отсутствие политической воли по осуществлению качественных изменений в судебной системе».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)