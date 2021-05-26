Фоторепортаж: Шествие участников акции протеста против Намахванской ГЭС в Тбилиси

25 мая, на третий день протестов против строительства Намахванской ГЭС, собравшиеся в Тбилиси активисты прошли шествием от площади Первой Республики к Тбилисской филармонии и площади Героев, что вызвало затруднение движения транспорта в центральной части столицы. Один из лидеров протеста Варлам Голетиани заявил, что 26 мая станет последним днем протеста в столице, после чего активисты вернутся в ущелье Риони и продолжат акцию протеста против строительства ГЭС на месте.
Редактор «Civil Georgia» Отар Кобахидзе отразил детали вчерашнего шествия на фотографиях.
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