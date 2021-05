Фоторепортаж: Шествие участников акции протеста против Намахванской ГЭС в Тбилиси

25 мая, на третий день протестов против строительства Намахванской ГЭС, собравшиеся в Тбилиси активисты прошли шествием от площади Первой Республики к Тбилисской филармонии и площади Героев, что вызвало затруднение движения транспорта в центральной части столицы. Один из лидеров протеста Варлам Голетиани заявил, что 26 мая станет последним днем ​​протеста в столице, после чего активисты вернутся в ущелье Риони и продолжат акцию протеста против строительства ГЭС на месте.

Редактор «Civil Georgia» Отар Кобахидзе отразил детали вчерашнего шествия на фотографиях.

Одна из лидеров протеста Марита Муселиани на акции протеста, 25 мая, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Протестующие собрались на площади Первой Республики, чтобы пройти шествием к Тбилисской филармонии, 25 мая, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Курьеры из служб доставки Glovo, Bold Food и Wolt присоединились к протестующим, 25 мая, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Слева направо: лидеры протеста – Мирза Нозадзе, Мака Суладзе и Марита Муселиани, 25 мая, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Протестующие приближаются к Тбилисской филармонии, 25 мая, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС перед Тбилисской филармонией, 25 мая, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС перед Тбилисской филармонией, 25 мая, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Молодежь во множестве присутствовала на акции протеста, 25 мая, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС перед Тбилисской филармонией, 25 мая, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Протестующие перед зданием Тбилисской филармонии, где одна из лидеров протеста Мака Суладзе заявила, что больше не пойдет на митинг с большим крестом, чтобы никого не раздражать. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Заявление Суладзе последовало за критикой заявления лидеров протеста, которым они призвали протестующих воздержаться от ношения всех других символов, кроме государственных. 24 мая несколько лиц с ультраправыми взглядами потребовали от ЛГБТ активистов снять радужную повязку.

В начале акции протеста один из лидеров протеста Варлам Голетиани осудил насилие. Другой лидер протеста, мать Голетиани, Марита Муселиани призвала протестующих проявить терпимость.

Акция протеста у здания Тбилисской филармонии, 25 мая 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Протестующие с синей тканью в руках, которая, по их словам, олицетворяет реку Риони, на которой планируют построить ГЭС. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Участники акции протеста направляются от филармонии к площади Героев. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Шествие приближается к площади Героев. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Акция протеста на площади Героев. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Протестующие перекрывают движение на площади Героев. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Участник акции протеста с кошкой. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Одна из лидеров протеста Мака Суладзе зажигает свечу у Мемориала Героев. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

