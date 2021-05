ფოტოამბავი: „ნამახვანჰესის“ წინააღმდეგ პროტესტის მონაწილეთა მსვლელობა თბილისში

25 მაისს, თბილისში, „ნამახვანჰესის“ მშენებლობის წინააღმდეგ პროტესტის მესამე დღეს, აქტივისტები პირველი რესპუბლიკის მოედნიდან ფილარმონიისა და გმირთა მოედნისკენ მსვლელობით გაემართნენ, რამაც დედაქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მოძრაობის შეფერხება გამოიწვია. პროტესტის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ვარლამ გოლეთიანმა განაცხადა, რომ დედაქალაქში 26 მაისს პროტესტის დასკვნითი დღე იქნება, რის შემდეგაც აქტივისტები რიონის ხეობას დაუბრუნდებიან და ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ პროტესტს უკვე ადგილზე განაგრძობენ.

„სამოქალაქო საქართველოს“ რედაქტორმა, ოთარ კობახიძემ გუშინდელი მსვლელობის დეტალები ფოტოებში ასახა.

