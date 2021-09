Движение «За спасение ущелья Риони» покидает процесс посредничества

Движение «За спасение ущелья Риони», которое выступает против реализации проекта гидроэлектростанции Намахвани ГЭС в Западной Грузии, заявило 16 сентября, что покидает процесс посредничества между оппонентами проекта и правительством Грузии, который проходит под эгидой Секретариата Европейского энергетического сообщества.

Движение, которое возглавляло 300-дневный протест против проекта, заявило, что несоблюдение предварительных условий посредничества, а также «полностью предвзято, несправедливо и непрозрачно проходящий процесс» сделали невозможным дальнейшее участие движения в процессе.

«Посредник склоняется к такому формальному и техническому решению вопроса, в котором заинтересована только группа власти», — заявило движение.

По его заявлению, среди прочего, стороны, участвующие в процессе, не смогли договориться о выборе Комиссии по оценке воздействия на окружающую среду, во время чего движение требовало включения нидерландской Комиссии по оценке воздействия на окружающую среду.

В этом контексте движение подвергло критике лоббиста ГЭС, директора Ассоциации развития возобновляемой энергетики Грузии Георгия Абрамишвили, который также участвовал в первом заседании медиации вопреки воле оппонентов, в связи с тем, что он обвинил нидерландскую Комиссию по оценке воздействия на окружающую среду в проведении линии «Российской мягкой силы».

Движение также отметило, что их недоверие к процессу было вызвано изменением состава правительственной группы, и что правительственная группа из шести человек, в которую также входили заместители министров экономики и окружающей среды Давид Твалабеишвили и Нино Тандилашвили, не смогла взять на себя ответственность за ряд вопросов по медиации.

Невыполненные предварительные условия

Активисты, выступающие против Намахванской ГЭС, также заявили, что три предварительных условия, которые они выдвинули с целью подключения к процессу посредничества — прекращение преследования участников протеста и восстановление их свободного передвижения в ущелье, возможность свободно протестовать на первоначальном месте протеста и прекращение работ, проводимых компанией «Энка», занимающейся строительством ГЭС – не выполнены в полной мере.

По их словам, власти пытались использовать процесс посредничества, чтобы сначала ослабить движение, а затем расформировать его. «Единственное, что было сделано формально, это демонтаж металлических баррикад, но по сути ничего не изменилось», — заявили они.

Что касается самого протеста, движение заявило, что им предложили выбрать один из 13 участков земли, все еще находящихся на балансе государства, из которых двенадцать участков находились либо слишком далеко от первоначального места протеста, либо на крутых склонах, которые были непригодны для протеста. На 13-м участке, расположенном недалеко от первоначального места протеста, с которого полиция выдворила их весной, им было предложено использовать его всего в течение четырех или шести месяцев, от чего движение отказалось, опасаясь выдворения снова, если оно не будет передано в собственность или в аренду движению.

Что касается прекращения преследования активистов, в заявлении говорится, что, хотя двое активистов и были освобождены из предварительного заключения, «мы не уверены, насколько справедливое решение будет вынесено судом».

«Компания «Энка», несмотря на неоднократные призывы, игнорирует идею посредничества и продолжает действовать независимо», — заявило движение. «Несмотря на то, что на всех строительных площадках в ущелье почти на три месяца приостановлены работы и выведена техника, согласно официальным заявлениям компании, рабочий процесс проходит беспрепятственно». Движение предполагает, что работы могут быть возобновлены в любой момент.

