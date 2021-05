Варлам Голетиани рассказал о планах на будущее

Лидер продолжающихся акций против строительства Намахванской ГЭС Варлам Голетиани заявил сегодня, что активисты планируют провести последнюю акцию в Тбилиси завтра, после чего они вернутся в ущелье Риони и продолжат свой протест против строительства ГЭС на месте.

На основании просочившегося из Министерства юстиции документа, датированного мартом 2019 года, Голетиани заявил, что власти подписали с инвестором «антигосударственное» соглашение. По его словам, документ свидетельствует о том, что власти уступили государственные интересы в пользу компании.

«Ущелье Риони навсегда передано в частную собственность… Нельзя, чтобы в руках частного лица, неважно, будет это иностранец, или будет это грузин, перешло все ущелье, это естественно антигосударственное действие», – заявил Голетиани.

Он подверг критике власти за игнорирование требований протестующих. Голетиани также отметил, что «компания разрушает ущелье круглые сутки». «Мы не собираемся мириться с этим процессом», – добавил он.

Голетиани также сказал, что на акции, запланированной на завтра в Тбилиси, они еще раз продемонстрируют властям, что их действия «незаконные», а затем вернутся в ущелье Риони, чтобы помешать компании в проведении работ.

На основании документа, просочившегося из Министерства юстиции, Голетиани также заявил, что другого пути нет. «У нас есть моральное право и обязанность стоять вместе в ущелье Риони и не позволить компании разрушить наше ущелье», – сказал он, добавив, что «мы обязаны стоять на передовой, и в этом случае линия фронта проходит через ущелье Риони».

В своем выступлении Голетиани обвинил Грузинскую мечту и оппозиционные партии в попытке дискредитировать протест, что как будто он финансируется из России. Он также отметил, что почти весь оппозиционный спектр и власти стоят на одной стороне, а народ – на другой.

В ответ на сообщения о противостоянии людей с ультраправыми взглядами с ЛГБТ активистами на акциях 23-24 мая, Варлам Голетиани заявил, что они будут защищать права каждого человека, пришедшего на акцию. Он также осудил насилие и призвал членов различных протестных групп проявлять терпимость и уважение друг к другу. «Если мы хотим объединиться, мы должны суметь стоять вместе, мы должны суметь концентрироваться на проблемах, объединяться и бороться вместе», – добавил Голетиани.

Он также опроверг утверждения о том, что активисты планировали сорвать мероприятие 26 мая, которое пройдет на площади Свободы. Площадь Свободы находится в 1,5 км от площади Республики, где завтра запланирована акция против Намахванской ГЭС.

После этого протестующие прошли шествием от площади Республики к зданию Филармонии, где на несколько минут заблокировали дорогу. Затем по улице Костава спустились на площадь Героев, где также остановили движение на несколько минут и двинулись обратно на площадь Республики.

