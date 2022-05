По словам Ираклия Гарибашвили, крупные ГЭС должны строиться государством

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что крупные гидроэлектростанции в стране должны строить государство/правительство.

«Ресурсы для этого у государства есть. Я уже дал поручение министру экономики. В этом направлении работает вся экономическая команда», — сказал он.

Премьер-министр Гарибашвили сделал это заявление во время визита в Кутаиси в Западной Грузии, где несколько месяцев назад прошли массовые протесты против строительства Намахванской ГЭС.

«Я считаю, что крупные гидроэлектростанции, в том числе Намахвани, Ненскра и Худони, должны строиться только с участием государства, чтобы это было для нашего народа и государства, а не для частных инвесторов», — заявил журналистам Ираклий Гарибашвили.

«Мы покупаем больше электроэнергии из года в год. Мы импортируем из Азербайджана, России, и в этом проблема», — сказал он.

«Я буду максимально поддерживать частных инвесторов, но если такая ГЭС, как Ингури, если бы ее не было, вы представляете, какой огромной это было бы проблемой для энергосистемы нашей страны», — добавил он.

Говоря о ведущихся переговорах с бывшей строительной компанией Намахванской ГЭС — «Энка», Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что о результатах население узнает «очень скоро».

«Там (вокруг Намахванской ГЭС) были определенные вопросы», — подчеркнул Ираклий Гарибашвили.

Вопрос энергетической независимости страны в очередной раз встал после спорного проекта Намахванской ГЭС, включающей строительство Нижне-Намахванскую ГЭС мощностью 333 МВт и Верхне-Намахванскую ГЭС мощностью 100 МВт на реке Риони.

В прошлом году протесты местных жителей по поводу серьезного и разрушительного воздействия проекта на окружающую среду и жизнь местного населения постепенно переросли в массовые митинги, в том числе и в столице.

Контракт с инвестором попал в поле зрения протестующих после того, как стал достоянием общественности. Активисты и неправительственные организации критиковали его за «каббалистические» и «антигосударственные» положения.

Со своей стороны, правительство Грузии подчеркнуло важность укрепления энергетической безопасности Грузии за счет реализации проекта, а также трудоустройства до 1600 граждан Грузии и получения 800 млн долларов США прямых иностранных инвестиций.

После того, как 20 сентября 2021 года компания ENKA Insaat, учредитель компании ENKA Renewables, объявила о расторжении контракта на строительство Намахвани ГЭС, правительство Грузии вело переговоры с инвестором.

В конце марта этого года стало известно, что «Энка» окончательно расторгла контракт с правительством Грузии на строительство Намахванской ГЭС.

