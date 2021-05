В Тбилиси прошла масштабная акция протеста против Намахванской ГЭС

Полугодовой протест против строительства Намахванской ГЭС переместился сегодня в столицу, и в центре Тбилиси прошла масштабная акция протеста, организованная активистами и сторонниками Движения за спасение ущелье Риони.

К полудню активисты прибыли из Кутаиси в столицу, где они присоединились к другим сторонникам и озвучили свои требования на площади Первой Республики.

Один из лидеров акций протеста против Намахванской ГЭС Варлам Голетиани призвал власти страны расторгнуть «антигосударственный» контракт, подписанный компанией, занимающейся строительством ГЭС. В то же время Голетиани в очередной раз озвучил требование активистов об отставке министра экономики Натии Турнава и потребовал возбуждения уголовного дела против всех лиц, в том числе Натии Турнава, которые участвовали в подготовке контракта с компанией и подписал его. Активисты также призывают к мораторию в энергетическом секторе, прежде чем будут определены приоритеты с учетом общественного мнения.

«Если завтра к 12 часам дня не будет принято решение, мы парализуем столицу», – заявил Голетиани.

«Борьба начинается здесь и сейчас, и доведем ее до конца и будем бороться, пока все не решится в пользу народа и все не закончится», – сказал Голетиани и призвал сторонников к долгосрочным, «рациональным» и стратегическим усилиям против строительства Намахванской ГЭС. По словам Голетиани, гражданский протест и участие необходимы для обеспечения подотчетности властей перед обществом.

Еще один лидер Движения за спасение ущелья Риони Марита Субелиани заявила, что после двух безуспешных попыток диалога с властями активисты вынуждены выдвинуть «крайние» требования.

По словам Муселиани, активисты хотят, чтобы протест оставался в мирных формах выражения, и их целью не является то, чтобы «выкинуть» власть. «Мы не хотим брать на себя ответственность за процесс, который затем выскользнет из наших рук и станет неуправляемым», – добавила она.

По словам активистов, они установят палатки на площади Первой Республики и будут оставаться на месте до тех пор, пока власти не выполнят их требования.

К акции присоединились участники протестов в Боржоми, Чиатура и Озургети

К активистам Движения за спасение ущелья Риони в знак солидарности присоединились лидеры акций протеста, проходящих в различных городах по всей Грузии, которые подчеркнули важность единства для решения проблем социального характера.

Лидер протеста сотрудников компании «Боржоми» заявил, что присоединился к протестующим против «Намахванской ГЭС», чтобы поддержать борьбу за «справедливость». «Давайте объединяться», – призвал он граждан.

Лидер акции протеста против компании «Джорджиан Марганези» в Чиатура заявил, что при человеческой поддержке мы сможем создать «адекватную» среду для жизни в стране, чтобы у нас было право жить «В здоровой среде».

Лидер протеста работников Озургетского мукомольного комбината «Гулистани» призвал власти «не истощать ресурсы природы». Он также заявил, что в Гуриа также строятся до 10 малых ГЭС, но, по его словам, «ни одна из десяти не будет построена».

Ответ компании «Энка»

Компания «Энка», которая занимается строительством Намахванской ГЭС, заявила сегодня в ответ на протест, что она готова продолжить «деловые переговоры со всеми заинтересованными сторонами». Однако в компании также подчеркнули, что проект Намахванской ГЭС «является грузинским делом, который служит благополучию жителей ущелья Риони и всей страны».

Предыстория

Компания «Энка Рениюэблз» владеет контрактом на строительство ГЭС, 90% ее акций принадлежит турецкой компании ENKA Insaat ve Sanayi A.S, а 10% – норвежской группе Clean Energy Group.

Благодаря реализации проекта власти Грузии надеются укрепить энергетическую независимость страны, обеспечить работой до 1600 граждан и получить 800 миллионов долларов США прямых иностранных инвестиций.

Однако активисты, общественные организации и местные жители говорят о потенциальных рисках для окружающей среды и о проблемности условий контракта, оформленного с компанией.

Протесты против Намахванской ГЭС с самого начала приняли разные формы. Рядом с площадкой строительства проекта были установлены палатки, а в Кутаиси прошли масштабные акции протеста. После безуспешных переговоров с властями в апреле активисты заявили, что акция протеста переместится в Тбилиси, поскольку они заявили, что власти не рассматривают значительные уступки по вопросу строительства ГЭС.

