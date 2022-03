Enka окончательно расторгла контракт с Грузией на строительство Намахванской ГЭС

ООО Enka Renewables окончательно расторгла контракт с правительством Грузии на строительство Намахванской ГЭС. Об этом говорится в финансовом отчете компании-учредителя «Enka».

Согласно документу, обнародованному грузинскими СМИ 24 марта, Enka списала основные средства на сумму 40,4 млрд долларов по состоянию на 31 декабря 2021 года, необходимые для строительства ГЭС.

На данный момент неизвестно, что приобрело ли правительство Грузии списанные активы. Согласно одному из положений соглашения с Enka, инвестор имел право требовать их выкупа у правительства.

После того, как 20 сентября 2021 года компания ENKA Insaat, учредитель ENKA Renewals, объявила о расторжении контракта на строительство Намахванской ГЭС, правительство Грузии вело переговоры с инвестором.

Недостаток информации о переговорах

Информация о переговорах с инвестором держалась в секрете и не разглашалась.

Бывший министр экономики Грузии Натиа Турнава заявила 18 января, что с инвестором велись переговоры, чтобы спор не дошел до арбитража.

Турнава, которая ушла в отставку в начале февраля, заявила, что цель правительства состоит в том, чтобы уход компании не нанес ущерба ни проекту Намахвинской ГЭС, ни стране.

Однако следует отметить, что даже в случае арбитражного спора соглашение обязывает обе стороны соблюдать конфиденциальность информации.

Преемник Натии Турнава Леван Давиташвили 21 февраля в беседе с журналистами воздержался подтвердить информацию о расторжении контракта, заявив, что у инвестора есть «некоторые предложения».

«Надо дождаться проведенного надлежащим образом правового процесса, о котором общественность и особенно заинтересованные стороны будут иметь адекватную и полную информацию», — подчеркнул он.

Проект строительства Намахванской ГЭС включает в себя две ГЭС на реке Риони, Нижне-Намахванскую ГЭС мощностью 333 МВт и Верхне-Намахванскую ГЭС мощностью 100 МВт.

В прошлом году протест местных жителей по поводу тяжелого и вредного воздействия проекта на окружающую среду и жизнь местных жителей постепенно перерос в массовые митинги, в том числе и в столице.

Контракт с инвестором попал в поле зрения протестующих после того, как стал достоянием общественности. Активисты и неправительственные организации критиковали документ за «каббалистические» и «антигосударственные» положения.

Со своей стороны, правительство Грузии подчеркивало важность укрепления энергетической безопасности Грузии посредством проекта, а также трудоустройства до 1 600 граждан Грузии и получения прямых иностранных инвестиций в размере 800 миллионов долларов США.

