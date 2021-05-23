Фоторепортаж: В Тбилиси прошла масштабная акция протеста против Намахванской ГЭС
Полугодовой протест против строительства Намахванской ГЭС переместился сегодня в столицу, и в центре Тбилиси прошла масштабная акция протеста, организованная активистами и сторонниками Движения за спасение ущелья Риони.
Активисты прибыли в столицу из Кутаиси в полдень, где они присоединились к другим сторонникам и озвучили свои требования на площади Первой Республики. Протестующие требуют расторжения заключенного властями контракта с инвестором Намахванской ГЭС и моратория на аналогичные проекты до тех пор, пока не будет разработана скоординированная энергетическая политика и начато расследование в отношении всех представителей власти, включая министра экономики Натии Турнава, которые участвовали в разработке и подписание документа. Лидер протеста Варлам Голетиани заявил, что они «парализуют» столицу, если к полудню понедельника власти не выполнят их требования.
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