Фоторепортаж: В Тбилиси прошла масштабная акция протеста против Намахванской ГЭС

Полугодовой протест против строительства Намахванской ГЭС переместился сегодня в столицу, и в центре Тбилиси прошла масштабная акция протеста, организованная активистами и сторонниками Движения за спасение ущелья Риони.

Активисты прибыли в столицу из Кутаиси в полдень, где они присоединились к другим сторонникам и озвучили свои требования на площади Первой Республики. Протестующие требуют расторжения заключенного властями контракта с инвестором Намахванской ГЭС и моратория на аналогичные проекты до тех пор, пока не будет разработана скоординированная энергетическая политика и начато расследование в отношении всех представителей власти, включая министра экономики Натии Турнава, которые участвовали в разработке и подписание документа. Лидер протеста Варлам Голетиани заявил, что они «парализуют» столицу, если к полудню понедельника власти не выполнят их требования.

Один из лидеров акции протеста Варлам Голетиани обращается к собравшимся на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая, 2021 года. Фото: Давид Шаликашвили для «Civil Georgia»

Акция протеста против проекта Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Давид Шаликашвили для «Civil Georgia»

Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Давид Шаликашвили для «Civil Georgia»

Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Давид Шаликашвили для «Civil Georgia»

Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Давид Шаликашвили для «Civil Georgia»

Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Давид Шаликашвили для «Civil Georgia»

Баннер с надписью «Лечхуми» – регион в Западной Грузии, где реализуется проект «Намахванской ГЭС». Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Давид Шаликашвили для «Civil Georgia»

Акция протеста против проекта Намахванской ГЭС на площади Первой Республики Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Давид Шаликашвили для «Civil Georgia»

Протестующие на площади Республики, 23 мая 2021 года. Фото: Давид Шаликашвили для «Civil Georgia»

Акция протеста против проекта Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Давид Шаликашвили для «Civil Georgia»

Акция протеста против проекта Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Давид Шаликашвили для «Civil Georgia»

Акция протеста против проекта Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Давид Шаликашвили для «Civil Georgia»

Акция протеста против проекта Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Давид Шаликашвили для «Civil Georgia»

Акция протеста против проекта Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Давид Шаликашвили для «Civil Georgia»

Акция протеста против проекта Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Давид Шаликашвили для «Civil Georgia»

Трехцветный флаг Грузии 1918-1921 и 1991-2004 годов на акции протеста, 23 мая 2021 года. Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

На баннере написано, что жители региона Рача также присоединились к акции протеста, 23 мая 2021 года. Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

Мака Суладзе, жительница ущелья Риони, на акции протеста, 23 мая 2021 года. Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

Один из лидеров протеста Мирза Нозадзе выступает на митинге, 23 мая 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

Бастующий сотрудник компании «Боржоми» присоединился к акции протеста против Намахванской ГЭС в знак солидарности, 23 мая 2021 года. Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

К участникам акции протеста против строительства Намахванской ГЭС в знак солидарности присоединился житель Чиатура, участвующий в многомесячной акции протеста против компании «Джорджиан Марганези». Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

Баннер с надписью «Нет сатанинской системе», 23 мая 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

К акции присоединился забастовщик мукомольного комбината «Гулистани», расположенной в Озургенти, Западная Грузия, 23 мая 2021 года. Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС на площади Первой Республики в Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

«Ладжанурская ГЭС (построенная в советское время) уничтожила уникальные сорта винограда», – говорится на баннере, а на втором баннере – обращение за помощью к ЕС и США, 23 мая 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

К протестующим обращается Марита Муселиани, одна из лидеров акции протеста против Намахванской ГЭС, 23 мая 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil Georgia

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)