ЛГБТ-группы поддерживают протест против Намахванской ГЭС и призывают лидеров осудить насилие

Две местные правозащитные организации, занимающиеся правами ЛГБТ лиц – «Тбилиси Прайд» и «Движение за равенство» выразили поддержку протесту против строительства Намахванской ГЭС и призвали организаторов протеста открыто осудить «факты насилия» в отношении ЛГБТ лиц на акциях 23-24 мая со стороны ультраправых групп.

«Мы считаем, что требования организаторов протеста справедливы», – заявил 24 мая НПО «Тбилиси Прайд», добавив, что условия оформленного государством контракта со строительной компанией ГЭС являются «каббалистическими», которые позволяют инвесторам получать прибыль, используя землю, воду и природные ресурсы, а граждане остаются в проигрыше «с экономической, экологической, социальной и эмоциональной точки зрения».

«Для нас важно иметь возможность проявить солидарность и поддержку этой борьбы», – заявила организация, добавив, что движения и активисты, борющиеся за справедливое дело, должны «отстраниться от экстремистских, агрессивных группировок и громко осудить совершенное ими насилие на акциях протеста».

Вчера «Движение за равенство» заявило, что «протест объединяет разные социальные группы» и его цель – «достичь общего блага, а не разделять общество, поляризовать». «Мы считаем необходимым, чтобы организаторы акции открыто и публично осудили насилие против активистов, дистанцировались от ультраправых, радикальных группировок и способствовали мирному выражению протеста», – говорится в заявлении организации.

Заявление правозащитников последовало за инцидентом 24 мая, когда против активистов дивжения «Позор» Зуку Бердзенишвили и Саломе Баркер, пришедших на акцию протеста для выражения поддержки, выступили представители ультраправых групп, которые потребовали от Саломе Баркер снять с руки повязку в цветах радуги, пригрозили им и потребовали покинуть место. По другим сообщениям, 23 мая во время другого инцидента придерживающиеся ультраконсервативных взглядов отец и сын Гурам и Александр Палавандишвили разорвали баннер у ЛГБТ-активиста на акции против Намахванской ГЭС.

«Эти группы могут дискредитировать протест», – заявила «Тбилиси Прайд», призывая защитников ущелья Риони уважать их свободу выражения, «четко отстраниться от насилия на организованных ими митингах» и потребовать от государства «адекватно» реагировать на произошедшие нападения.

«Движение за равенство» также призвало правоохранительные органы обеспечить безопасность всех протестующих, «принять эффективные меры для предотвращения эскалации» и «использовать соразмерные средства против насильников, предусмотренные законом».

После инцидентов один из лидеров протеста Варлам Голетиани заявил, что активисты против Намахванской ГЭС отстраняются от насилия. Однако, чтобы избежать конфронтации и провоцирования насилия, он подчеркнул, что «на наших акциях не будет допущено никакой символики, кроме государственной». «Пожалуйста, примите это во внимание», – добавил Голетиани.

Во второй половине дня протестующие планируют пройти шествием от площади Республики ​​и перекрыть движение в определенных местах.

