Центр социальной справедливости: проект Намахванской ГЭС был одобрен без оценки фискальных рисков

Неправительственная организация Центр социальной справедливости заявила 18 октября со ссылкой на письмо, полученное от Министерства финансов, что ведомство «не выдавало предусмотренного законом заключения по проекту Намахванской ГЭС».

По заявлению организации, ответ министерства является доказательством того, что правительство Грузии «незаконно одобрило» проект Намахванской ГЭС.

По заявлению Центра социальной справедливости, отсутствие заключения также создает правовую основу для признания незаконным договора с компанией-инвестором. Примечательно, что организация выступает против проекта, а также участвует в процессе медиации с властями.

В организации подчеркнули, что подготовка заключения Министерством финансов — это не просто процедурный шаг. «Тот факт, что этот документ не был подготовлен, означает, что государство не обосновало рентабельность этого проекта», — сказали в Центре социальной справедливости.

Организация давно уже просила министерства финансов и юстиции опубликовать свои оценки соответственно, фискальных и юридических рисков проекта и контракта. Организация заявила 17 мая, что она также подала иск в суд, чтобы добиться обнародования документов.

Интернет-издание «Мтис амбеби» («Горные новости») сообщило 25 мая, что изданию попало в руки «засекреченное» заключение Министерства юстиции, в котором содержались 22 критических замечания по поводу соглашения правительства Грузии с инвестором проекта Намахванской ГЭС.

22 сентября расквартированная в Стамбуле компания ENKA Insaat проинформировала правительство Грузии о расторжении контракта на строительство Намахванской ГЭС, сославшись на нарушение контракта и форс-мажорные обстоятельства. Однако правительство Грузии может найти другого инвестора для продолжения строительства.

Министр экономики Натиа Турнава заявила, что правительство Грузии по-прежнему привержено реализации проекта. Однако, сославшись на риск международного арбитража, она воздержалась от раскрытия других подробностей.

Проект строительства Намахванской ГЭС включает в себя две ГЭС на реке Риони — ГЭС на 333 мегаватт Квемо Намахвани и ГЭС мощностью 100 мегаватт – Земо Намахвани.

Протест местных жителей по поводу серьезного и вредного воздействия проекта на окружающую среду и жизнь местных жителей постепенно перерос в массовые акции протеста, в том числе и в столице.

Сделка с инвестором привлекла внимание протестующих после того, как стала достоянием общественности. Активисты и неправительственные организации критиковали ее за «каббалистические» и «антигосударственные» положения.

После нескольких месяцев протестов и напряженности в июне Европейский энергетический союз начал посредничество между противниками проекта и властями страны.

