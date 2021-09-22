Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС, Тбилиси, 23 мая 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
Новости

Компания «Энка» расторгает контракт с Грузией на строительство Намахванской ГЭС

22/09/2021 - 18:38
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Базирующаяся в Стамбуле компания ENKA Insaat проинформировала правительство Грузии о расторжении контракта на строительство Намахванской ГЭС, сославшись на нарушение контракта и форс-мажорные обстоятельства.

Турецкий конгломерат, который был основным инвестором проекта ГЭС в Западной Грузии, выступил с соответствующим заявлением 20 сентября.

Продолжение следует…

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22/09/2021 - 18:38
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