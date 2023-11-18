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Акция протеста у Министерства охраны окружающей среды. Кадр из видео Радио Свобода
Новости

Полиция арестовала 13 человек на акции в связи с лесами Рача

Civil.ge Send an email 18/11/2023 - 22:30
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МВД Грузии сообщило 18 ноября, что на акции протеста у Министерства охраны окружающей среды в Тбилиси были задержаны 13 активистов, которые пытались установить палатки. Большинство участников акции прибыли из региона Рача, где акции протеста проходят с 27 сентября. Местные жители требуют аннулировать лицензию на пользование лесами в регионе Рача, выданную сроком на 49 лет проживающему в России бизнесмену Давиду Хидашели. Участники акции утверждают, что лицензия была выдана без соответствующих общественных консультаций и требуют ответа от Министерства охраны окружающей среды с 3 ноября.

По сообщениям СМИ, среди задержанных находится – лидер «Стражей Рионского ущелья» и главный активист протеста против строительства Намахванской ГЭС Варлам Голетиани.

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Civil.ge Send an email 18/11/2023 - 22:30
4 Less than a minute

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