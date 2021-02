Арчил Талаквадзе представил годовой отчет о деятельности Парламента

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе на втором весеннем пленарном заседании 3 февраля представил отчет о деятельности законодательного органа за прошедший год и рассказал о приоритетах на 2021 год.

Спикер парламента выступил перед коллегами с 30-минутной речью. На его выступлении присутствовали премьер-министр Грузии и правительственная команда, мэр столицы, а также члены правительств Аджарской и Абхазской автономных республик и представители дипломатического корпуса. Помимо правящей партии, на заседании по-прежнему присутствовали только 4 депутата Европейских социалистов и 2 депутата от партии «Граждане».

Подводя итоги деятельности Парламента за прошедший год, Талаквадзе акцентировал внимание на совершенствовании законодательной базы и реформах, проводимых в различных направлениях. В этом контексте он особо отметил внедрение на основе соглашения, достигнутого 8 марта между оппозицией и правящей командой, по существу пропорциональной избирательной системы в 2020 году, а также полностью пропорциональной избирательной системы в 2024 году.

Значительную часть своего выступления Талаквадзе посвятил критике оппозиции, назвав бойкот Парламента «политической ошибкой» и подчеркнув, что «бойкотировать демократию всегда проигрышно». «Поэтому мы приняли правильные решения, и дверь все еще открыта», – добавил он.

Глава Парламента приветствовал решение бывших членов Альянса патриотов и представителей партии Граждане пройти в Парламент, и осудил «агрессивную и оркестрированную негативную кампанию», начатую «радикальной оппозицией и контролируемыми ими СМИ» в их адрес.

Отметив, что парламентские выборы 31 октября были проведены «в конкурентной среде и с соблюдением основных прав», Талаквадзе заявил, что выборы самоуправления в 2021 году будут проведены в еще более «усовершенствованных» условиях с учетом рекомендаций и выводов БДИПЧ/ОБСЕ, а также наблюдательных миссий наблюдателей.

Председатель Парламента подчеркнул, что новый Парламент ориентирован на будущее и его основная цель будет заключаться в обеспечении законодательной поддержки и надзора в сферах демократии, безопасности и экономики, а также в других важных областях.

По его словам, парламент 10-го созыва уделит особое внимание вовлечению Парламента в сферу внешней политики. «Наша цель – чтобы Грузия подала заявку на членство в ЕС к 2024 году», – сказал он.

Талаквадзе также отметил, что Парламент планирует работать вместе с правительством над новой Концепцией национальной безопасности, приоритетом которой будет усиление механизмов реагирования на гибридные угрозы и антизападную пропаганду.

Председатель Парламента также отметил важность недавнего решения ЕСПЧ по российско-грузинской войне в 2008 году и сказал, что «это еще один шаг к восстановлению территориальной целостности, который Грузия должна пройти мирным путем».

Талаквадзе также акцентировал внимание на экономике, отметив, что, несмотря на кризис, вызванный пандемией Ковид-19, Грузия «смогла сохранить свои основные функции экономической активности и готовность к скорейшему восстановлению».

В конце глава Парламента поблагодарил команду правительства и представителей сектора здравоохранения за эффективное управление пандемией, а также стратегических партнеров и международные организации за оказанную Грузии помощь.

