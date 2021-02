Грузинская мечта не будет прекращать мандаты оппозиционных депутатов

Грузинская мечта на пленарном заседании Парламента 2 февраля не будет прекращать полномочия 51 депутата от оппозиции, которые находятся в режиме бойкота.

Председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил сегодня на брифинге после заседания парламентского большинства в центральном офисе Грузинской мечты, что «радикальная оппозиция» пытается «саботировать» Парламент, чему правящая партия «эффективно противопоставляет процедурные инструменты» своим сегодняшним решением.

«Мы дали этим депутатам еще одну возможность уважать волю своих сторонников», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе также подчеркнул, что парламентское большинство приняло во внимание позицию международных партнеров при принятии решения, которое «склоняется к тому, чтобы дать радикальной оппозиции еще один шанс для перехода на конструктивные рельсы».

По словам председателя Грузинской мечты, еще 20 оппозиционных депутатов хотят пройти в Парламент, но не могут пойти на этот шаг «из-за шантажа и буллинга». «Соответственно, мы считаем целесообразным дать этим депутатам еще одну возможность сохранить свои парламентские мандаты», – добавил Кобахидзе.

Вопрос о прекращении депутатских мандатов оппозиционным депутатам будет вынесен на голосование сегодня, на первом заседании весенней сессии. Наряду с депутатами Грузинской мечты в заседании также примут участие 4 депутата, прошедшие в Парламент по списку Альянса патриотов, и два депутата от партии «Граждане», которые решили присоединиться к законодательной деятельности 29 января после того, как была достигнута договоренность о реформе избирательной системы. Остальная оппозиция продолжает находиться в режиме бойкота.

В опубликованном вчера обращении президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правящую команду и оппозицию принять «разумные» и «полезные для страны» решения. Президент призвал оппозицию уважать своих избирателей и воспользоваться своими депутатскими мандатами. Зурабишвили также призвала большинство «не поддаваться соблазну однопартийного правления» и не принимать «поспешного» решения о прекращении мандатов оппозиции.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)