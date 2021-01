Четыре депутата вошли в Парламент по списку Альянса патриотов и покинули партию

Четыре депутата из списка партии «Альянса патриотов» проходят в Парламент десятого созыва на фоне всеобщего бойкота оппозиции и покидают свою партию.

5 января Парламент признал полномочия троих из них — Зазы Микадзе, Придона Инджия и Давида Зилфимяна — после того, как за день до этого первой тройке партийного списка — Ирме Инашвили, Георгию Ломия и Гоче Тевдорадзе прекратили депутатские мандаты на основании их заявлений и Центральная избирательная комиссия предоставила Парламенту документацию их местопреемников.

Еще один член партии, Автандил Энукидзе, четвертый по пропорциональному списку, еще в декабре заявил, что сохранит свой мандат и войдет в Парламент.

Четыре депутата, прошедшие в Парламент, объяснили свое решение в совместном заявлении и подчеркнули важность политической стабильности в свете существующих в стране кризисов. Они также заявили, что выходят из «Альянса патриотов» и основывают новый политический союз — «Европейские социалисты».

Согласно окончательным результатам ЦИК, «Альянс патриотов» получил 3,14% голосов на октябрьских парламентских выборах и получил четыре мандата, но, как и другие оппозиционные партии, отказался признать официальные результаты и войти в Парламент.

Автандил Энукидзе первым озвучил решение пройти в Парламент. Тогда одна из лидеров партии Ирма Инашвили заявила, что Энукидзе в партии «был составной бизнеса», которая финансово поддерживала «Альянс патриотов», в то время как «политическая составляющая» партии будет продолжать бойкот.

Четыре депутата из списка Альянса патриотов стали первыми, кто свернул с пути всеобщего бойкота оппозиции. Часть оппозиционных партий обратилась к Парламенту с просьбой аннулировать их мандаты, а до этого потребовали от ЦИК закрыть их партийные списки, чтобы исключить получение мандатов местропреемниками по списку.

